Italia: Escándalo sitios con fotos robadas a mujeres

La Policía Postal está recibiendo denuncias de mujeres de toda Italia que descubrieron que sus fotos fueron robadas y publicadas en los sitios web sexistas Mia moglie y Phica.eu.

Los agentes investigan ahora para identificar a los propietarios de las plataformas, que también incluyen fotos de políticos, actrices e influencers.

También se están llevando a cabo investigaciones para determinar cómo se robaron y distribuyeron las fotos, así como para identificar a los autores de los comentarios sexistas y ofensivos.

Uno de los sitios, Phica.eu, anunció que cierra tras la polémica. Un comunicado emitido por los administradores del foro notifica a los usuarios que todo el contenido ha sido eliminado.

"Si se han vulnerado sus derechos", dice el comunicado, "escríbanos para que podamos eliminarlo".

El comunicado recuerda que Phica "nació como una plataforma para el debate y el intercambio personal, con un espacio dedicado a quienes querían compartir contenido en un entorno seguro. Desafortunadamente, como en cualquier red social, siempre hay personas que hacen un mal uso de las plataformas, dañando su esencia y propósito original".

"A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos detener a tiempo el comportamiento tóxico que llevó a Phica a convertirse, para muchos, en un lugar del que distanciarse en lugar de sentirse orgulloso de formar parte", añadieron los administradores del foro.

"Por esta razón, con gran pesar, hemos decidido cerrar y eliminar permanentemente todo lo que estaba mal".

El comunicado especifica que las publicaciones que contenían violencia, pornografía infantil o insultos contra las mujeres siempre han sido prohibidas, bloqueadas y denunciadas.

"En más de 20 años", concluye el comunicado, "siempre hemos colaborado con las fuerzas del orden italianas e internacionales, contribuyendo activamente en casos de alto perfil, aportando en cada ocasión datos y apoyo para llevar ante la justicia a quienes cometieron delitos. Phica era una comunidad, con sus altibajos, pero sobre todo con el deseo de crear un espacio diferente".

El portal también incluía fotos de la primera ministra Giorgia Meloni y de la secretaria del opositor Partido Democrático (PD), Elly Schlein.

Las políticas del PD anunciaron que estudian presentar una demanda colectiva contra los sitios sexistas que publicaron sus fotos.

"Es necesario reaccionar a este tipo de abuso también por todas esas mujeres que fueron incluidas en estos sitios en forma anónima y aún no lo saben", dijo la diputada Lia Quartapelle, cuyas fotos robadas fueron publicadas en esas plataformas.

