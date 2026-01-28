Italia establece un plan de seguridad para Milán-Cortina y dice que el ICE no estará en el terreno

Por Giselda Vagnoni

ROMA, 28 ene (Reuters) - Italia ha detallado un amplio plan de seguridad para los Juegos Olímpicos de Invierno y subrayó que todas las operaciones quedarán bajo su mando, tras conocerse que personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) acompañará a la delegación estadounidense.

Los Juegos serán una de las operaciones de seguridad más complejas que haya tenido que gestionar Italia, con el evento dividido entre dos centros principales, Milán y Cortina d'Ampezzo, y otros eventos adicionales en otras localidades del norte de Italia.

Alrededor de 3.500 atletas participarán en el evento, que se celebrará del 6 al 22 de febrero, y el Gobierno espera recibir a unos dos millones de visitantes, 60.000 de los cuales asistirán a la ceremonia inaugural en el estadio San Siro de Milán. La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

6.000 AGENTES POLICIALES

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dijo que la operación de seguridad combinaba despliegues sobre el terreno, prevención basada en inteligencia y, por primera vez en un gran acontecimiento en Italia, una sala de control de ciberseguridad abierta las 24 horas del día.

Alrededor de 6.000 agentes de las fuerzas del orden estarán repartidos por las distintas sedes olímpicas, con el apoyo de zonas de acceso restringido y de prohibición de vuelos.

Los países competidores suelen llevar su propio personal de seguridad. En este sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó el martes de que varias agencias federales, entre ellas el ICE, ayudarán a proteger a los visitantes estadounidenses, como ya han hecho en anteriores Juegos Olímpicos.

El Ministerio del Interior dijo en un comunicado que el personal del ICE sólo trabajaría en las oficinas diplomáticas estadounidenses, como el consulado de Milán, y "no sobre el terreno".

"Todas las operaciones de seguridad en territorio italiano permanecen, como siempre, bajo la exclusiva responsabilidad y dirección de las autoridades italianas", dijo el ministerio.

SE AVECINAN CONCENTRACIONES CONTRA EL ICE

Las garantías del ministerio no han aplacado las críticas.

El sindicato de izquierda USB ha convocado una concentración "FUERA ICE" en el centro de Milán el 6 de febrero, coincidiendo con la ceremonia de inauguración de los Juegos, mientras que partidos de la oposición y grupos de izquierda planean una protesta este sábado.

Los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza han sido objeto de fuertes críticas en Estados Unidos por su aplicación de las medidas de represión de la inmigración del presidente Donald Trump, y las imágenes de sus acciones han conmocionado a muchos en Italia, tradicionalmente un aliado muy cercano de Estados Unidos.

Según el plan de despliegue de los Juegos Olímpicos, más de 3.000 policías regulares, unos 2.000 carabineros y más de 800 policías fiscales de la Guardia di Finanza serán asignados a las sedes, siendo Milán la que acoja el mayor contingente.

El plan también incluye vigilancia con drones, sistemas de inspección robotizados para zonas peligrosas o inaccesibles, y un centro de mando de ciberseguridad en Milán encargado de vigilar tanto las redes olímpicas como las infraestructuras de transporte estratégicas que sufrieron interrupciones antes de los Juegos de París 2024.

Las autoridades activarán varias "zonas rojas" del 6 al 22 de febrero, prohibiendo el acceso a personas con condenas por alteración del orden público, en un esfuerzo por evitar enfrentamientos. (Información de Giselda Vagnoni; edición de Crispian Balmer y Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)