Italia: Fiscalía de FIGC acusa a Zappi

La fiscalía de la FIGC, según informó ANSA, cerró el pasado 19 de noviembre la investigación contra Zappi por presuntas presiones relacionadas con el cambio en la cúpula de los órganos técnicos de la Serie C y la Serie D, donde Maurizio Ciampi y Alberto Pizzi fueron sustituidos por Daniele Orsato y Stefano Braschi, respectivamente.

Zappi, quien asumió en diciembre de 2024 al frente de la AIA, reiteró su "total desvinculación de los hechos y la conducta" y reivindicó la "plena legitimidad de sus acciones".

"En pleno cumplimiento de los procedimientos e instituciones de la justicia deportiva, se han iniciado de inmediato todas las gestiones necesarias para proporcionar las aclaraciones solicitadas y poner a disposición la documentación necesaria para demostrar la corrección de las acciones del presidente y de la AIA. Estamos en un momento difícil, pero habrá un juez en Berlín", enfatizó Zappi.

"El presidente confirma su plena cooperación con los organismos competentes e insta a todos los miembros a mantener el equilibrio y evitar la controversia pública. El presidente ha solicitado que los documentos de la investigación se pongan a disposición de los miembros que los soliciten", agrega un comunicado emitido por la AIA.

"El presidente reitera además que sus acciones siempre han estado orientadas exclusivamente al bien común de la Asociación, con pleno respeto a la autonomía técnica y organizativa de la AIA", agrega la nota.

"La AIA y su presidente seguirán actuando con rigor y determinación, afirmando su dignidad institucional en todos los niveles y protegiendo la solidez de la asociación, ejerciendo su función con independencia y responsabilidad", completa el texto.

Zappi ya fue sancionado previamente con una inhabilitación de 10 meses, por lo que bastará otra sanción de sólo 2 meses para que sea destituido de su cargo (ANSA).