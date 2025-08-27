Italia: Florenzi anunció su retiro a los 34 años

“Gracias por todo, amigo. Me enseñaste a querer a todos los aficionados, desde el primero hasta el último sin excepción.

Cada uno de ustedes me impulsó a mejorar y me ayudó a superar los contratiempos propios de este deporte y de la vida: les estoy profundamente agradecido”, inicia la carta publicada por Florenzi y dedicada al balón de fútbol.

Florenzi, que se alejó del Milan tras quedar libre al término de la temporada 2024-25, agradeció a su representante, Alessandro Lucci, y a cada compañero, entrenador y director técnico que ha tenido a lo largo de su carrera.

“Día tras día, su apoyo y su profesionalismo me han permitido crecer como persona y como futbolista”, aseguró Florenzi, quien sumó un total de 43 goles en los 443 partidos que disputó durante su carrera, en la que también jugó para Roma, Crotone, Valencia y París Saint-Germain.

“Gracias de nuevo, amigo: hoy nos despedimos, pero siempre serás parte de mí”, completa Florenzi, que también ganó la Supercopa de Italia 2024 con Milan además de la Copa de Francia 2020-21 y la Supercopa de Francia 2020 con PSG. (ANSA).