Italia: Forza Italia presenta paquete de enmiendas para el Euro digital

"Esta contribución exhaustiva y estructurada es el resultado de semanas de análisis técnico y debates con expertos, instituciones y profesionales del sector", declaró Marco Falcone, subdirector de la delegación de Forza Italia ante el Parlamento Europeo, autor de las enmiendas presentadas al proyecto Navarrete sobre el euro digital.

El paquete fue firmado conjuntamente por los eurodiputados de Forza Italia Fulvio Martusciello y Herbert Dorfmann.

La iniciativa de la delegación italiana en el Grupo PPE (Partido Popular Europeo, de centroderecha) pretende, entre otras cosas, superar la hipótesis de una distinción rígida entre la funcionalidad en línea y fuera de línea del euro digital, evitando la cláusula de condicionalidad que podría debilitar la estructura general del proyecto.

Además, en cuanto a los límites de depósito —según un comunicado—, existe una tendencia a favorecer una mayor alineación con la posición del Consejo y las expectativas de la comunidad bancaria.

Asimismo, Forza Italia propone cero comisiones para comercios e inter-PSP (proveedor de servicios de pago) en las transacciones en euros digitales de bajo valor realizadas en puntos de venta físicos, durante un período transitorio de tres años a partir del lanzamiento de la nueva moneda digital.

"Las propuestas -explica el eurodiputado de Forza Italia- pretenden reforzar la eficacia del texto, convirtiendo el euro digital en un proyecto más claro y verdaderamente conectado con las necesidades de los ciudadanos y del mercado europeo".

"En términos más generales, creemos que es esencial que el euro se fortalezca cada vez más en el futuro, dotándose de una versión digital plenamente funcional, competitiva y segura. No podemos correr el riesgo -subraya Falcone- de dejar un sector tan estratégico en manos exclusivas de entidades privadas, privando a la Unión de su soberanía monetaria en un ámbito clave como los pagos electrónicos".

"Forza Italia -concluye- reafirma su compromiso con una Europa que innova, protege a los ciudadanos y fortalece su autonomía estratégica en el ámbito de los pagos y las finanzas digitales". (ANSA).