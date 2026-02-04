LA NACION

Italia frustra ciberataques vinculados a Rusia contra embajadas y sedes olímpicas, según Roma

MILÁN, 4 feb (Reuters) -

Italia ha frustrado ⁠una serie ⁠de ciberataques dirigidos contra las instalaciones de ⁠su ‌Ministerio de ​Asuntos Exteriores, incluida una embajada ​en Washington, así ‌como contra sitios ‌web relacionados con ​los Juegos Olímpicos de Invierno y hoteles en Cortina d'Ampezzo, dijo el martes el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio ⁠Tajani.

"Se trata de acciones de ​origen ruso", dijo Tajani en unas declaraciones confirmadas por un portavoz.

"Hemos impedido una serie de ciberataques contra ⁠sitios web del Ministerio de Asuntos ​Exteriores, empezando por Washington y afectando también a algunos ‍sitios web de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluidos hoteles en Cortina", agregó.

(Información de Giselda ​Vagnoni y Cristina Carlevaro; edición de Ed Osmond; editado en español ‍por Benjamín Mejías Valencia)

