Italia frustra ciberataques vinculados a Rusia contra embajadas y sedes olímpicas, según Roma
MILÁN, 4 feb (Reuters) -
Italia ha frustrado una serie de ciberataques dirigidos contra las instalaciones de su Ministerio de Asuntos Exteriores, incluida una embajada en Washington, así como contra sitios web relacionados con los Juegos Olímpicos de Invierno y hoteles en Cortina d'Ampezzo, dijo el martes el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.
"Se trata de acciones de origen ruso", dijo Tajani en unas declaraciones confirmadas por un portavoz.
"Hemos impedido una serie de ciberataques contra sitios web del Ministerio de Asuntos Exteriores, empezando por Washington y afectando también a algunos sitios web de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluidos hoteles en Cortina", agregó.
(Información de Giselda Vagnoni y Cristina Carlevaro; edición de Ed Osmond; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)