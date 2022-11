Italia gana a Australia por primera vez en su historia (28-27)

El XV de Italia dio la sorpresa este s√°bado en Florencia al derrotar a Australia por primera vez en su historia (28-27) en un test-match con alternativas y de resultado incierto hasta el final.

Ya ganadores contra Samoa la semana pasada, los italianos marcaron la diferencia merced a los tres tries obra de Pierre Bruno (18) y de Ange Capuozzo (25, 64), mientras que los 'Wallabies' perdonaron en el √ļltimo minuto con un try no transformado.

cmk/fbx/iga

AFP