Italia.- Giorgia Meloni propone duplicar el límite a los pagos en efectivo a 10.000 euros para incentivar el turismo

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El partido de la primera ministra Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, ha propuesto elevar el límite a los pagos en efectivo de los 5.000 euros actuales a 10.000, aunque siempre sujeto a un "impuesto especial" de 500 euros de superarse la primera cantidad.

La iniciativa, de salir adelante, se incluiría dentro de los Presupuestos para el año que viene y obedece a la intención de la formación política de incentivar el gasto de turistas con alto poder adquisitivo.

"Somos un país muy turístico y sabemos que hay un gran número de turistas, especialmente de determinados orígenes, para los que el dinero en efectivo forma parte de sus costumbres", ha explicado para 'Financial Times' el senador Matteo Gelmetti.

Sin embargo, la oposición ha criticado la medida asegurando que beneficiará a los evasores fiscales y a la mafia al ofrecerles una vía legal para blanquear a cambio de un tributo menor. La Liga, partido del ministro de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti, aún no ha emitido un posicionamiento.

Como parte de su lucha contra el lavado de activos, la Unión Europea ha acordado un tope de 10.000 euros a los pagos en efectivo a partir del 1 de enero de 2027. Aun así, Bruselas también permite a los Estados miembro establecer umbrales más bajos si lo desean y, de hecho, en España este límite está fijado en 1.000 euros.

El antecesor de Meloni en el cargo y expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, abogó por fomentar las transacciones digitales para reducir la economía sumergida y la criminalidad. No obstante, Meloni subió el límite al poco de asumir el liderazgo del país de 1.000 euros a 5.000.