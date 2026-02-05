Italia: Giorgia Meloni recibió a José Antonio Kast en Roma

Kast fue recibido por la premier italiana en el Palazzo Chigi, en Roma, hasta donde llegó acompañado de su esposa María Pía Adriasola, después de visitar la jornada previa al primer ministro de Hungría, el ultraderechista Victor Orbán.

Meloni y Kast estuvieron reunidos cerca de una hora y media, y el gobierno italiano emitió un comunicado en el que, junto con felicitar al chileno por su victoria, detalló que en la cita hablaron de crecimiento económico, inversiones, fortalecimiento de lucha contra el crimen y apoyo a la natalidad.

Además se destacó la idea de ampliar la cooperación bilateral en sectores estratégicos y materias primas críticas.

En la cita también tomó parte el futuro canciller de este país, Francisco Pérez Mackenna, el ex hombre fuerte del grupo del empresario chileno Andrónico Luksic, cuya familia es una de las mayores fortunas de América Latina.

Durante la semana, el mandatario electo también visitó Bruselas para participar en el VII Cumbre Transatlántica de líderes de ultraderecha y conservadores (ANSA).