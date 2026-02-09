Italia: Giorgio Silli, nuevo secretario general del IILA

"Tomé posesión del cargo esta mañana renunciando al cargo de Subsecretario", explicó Silli, quien dejó el pequeño partido Noi Moderati en octubre para unirse a Forza Italia.

Silli recibió la felicitación de Antonio Tajani por su nuevo cargo. "Ha sido un excelente Subsecretario en el Ministerio de Asuntos Exteriores y le agradezco su labor. Su contribución será invaluable para fortalecer el papel de Italia en América Latina, una región en la que queremos estar cada vez más presentes y ser un referente", enfatizó el Ministro de Asuntos Exteriores.

Florentino, nacido en 1977, Silli comenzó su carrera política ocupando cargos en el Ayuntamiento de Prato. En 2018, fue elegido miembro de la Cámara de Diputados.

En octubre de 2022, con la llegada del gobierno de Meloni, Silli fue nombrado Subsecretario de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, con diversas responsabilidades, incluyendo asuntos relacionados con el Instituto Italo-Latinoamericano, las relaciones bilaterales con Canadá, México y los países de Centroamérica y el Caribe.

El IILA, la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, es un organismo intergubernamental con sede en Roma, fundado en 1966. Sus Estados miembros son Italia y los 20 países del continente. Desde 2007, es miembro observador de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, desde 2018, de las Reuniones Ministeriales UE-CELAC. También participa de las Cumbres Iberoamericanas.

Desde su creación, el IILA ha desempeñado un papel importante en la facilitación de las relaciones entre Italia, Europa y América Latina, trabajando en los ámbitos cultural, socioeconómico, técnico-científico y de cooperación. Desde 2007 colabora regularmente con la cancillería italiana en la planificación y realización de las Conferencias Italia-América Latina y Caribe (ANSA).