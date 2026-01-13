Italia: Gobierno evalúa nueva estructura arbitral con CONI y FIGC, Abodi

"Sobre la autonomía arbitral y cualquier plan para reestructurar el sistema, puedo afirmar que mantendré un diálogo continuo con el CONI y la FIGC para preservar la autonomía del sistema arbitral y garantizar la tranquilidad necesaria para los árbitros, factor esencial para asegurar la regularidad de los campeonatos", afirmó Abodi.

"Me comprometeré a promover, respetando sus funciones, medidas organizativas que garanticen la imparcialidad e independencia en las decisiones técnicas, respetando la autonomía del sistema deportivo", añadió el ministro durante el "Question Time".

"En este sentido, con base en la información obtenida también del CONI y la FIGC, la posibilidad de transferir la gestión de los árbitros de la Serie A y B a un nuevo organismo con participación conjunta de las ligas y la propia federación se basaría simplemente en una propuesta desarrollada por la FIGC, que se encuentra en estado embrionario y aún no ha sido sometida a consideración preliminar por parte de las autoridades federales", aclaró.

"Con esto se pretende iniciar un estudio de viabilidad inicial sobre el tema. El CONI, primero, y posiblemente después las autoridades políticas, deberán evaluar esto, dentro de sus respectivas esferas de competencia, cuando esta propuesta se concrete", completó Abodi.

El ministro de Deportes y Juventud aseguró después que "el gobierno está al tanto de los hechos que involucran al presidente (Antonio) Zappi y supervisará el resultado del proceso".

Abodi aludía a la suspensión de 13 meses que el tribunal de la FIGC aplicó al presidente de la AIA, Antonio Zappi, quien había sido acusado por la fiscalía de la entidad que rige el "Calcio" por presuntas "presiones indebidas para cambiar los órganos técnicos" de la Serie C y de la Serie D.

Ante la sanción contra Zappi, la AIA corre riesgo de ser intervenida, una decisión política que tomará la FIGC a través de su consejo, que se reunirá el lunes 26, luego que el tribunal de la entidad que preside Gabriele Gravina revele los argumentos de su decisión.

Zappi, que en el pasado ya había acumulado una inhabilitación de 10 meses por otro motivo, no podrá ejercer como presidente de la AIA durante este plazo, pero conservará su cargo a la espera de que la decisión sea confirmada, lo cual se conocerá sólo tras una segunda apelación.

El tribunal de la FIGC también suspendió a Emanuele Marchesi, miembro del comité nacional, durante dos meses, tras haber recibido la misma acusación que Zappi, o sea, presionar para que dimitieran Maurizio Ciampi y Alessandro Pizzi y dejaran paso a Daniele Orsato y Stefano Braschi, en la Serie C y D, respectivamente.

Zappi, quien asumió en diciembre de 2024 al frente de la AIA, ya había reiterado en diciembre pasado su "total desvinculación de los hechos y la conducta" y reivindicó la "plena legitimidad de sus acciones".

Por otra parte, Abodi adelantó que en la próxima reunión del Consejo de Ministros se presentará formalmente el decreto que confirma al ingeniero Massimo Sessa como interventor de estadios para la Eurocopa 2032 que Italia organizará con Turquía.

"Buscábamos un mecanismo para implementar la disposición que permitirá al interventor mantener la coordinación con la presidencia del Consejo Superior de Obras Públicas. El decreto, que es complejo, ya está definido", ratificó Abodi, que ayer recibió la ordenanza que confirma a Sessa por parte del ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, y de su colega de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti.

"El ministro Salvini ha reservado unos días más para la reflexión, y el decreto que contiene la disposición que nombrará al comisionado se presentará al próximo Consejo de Ministros, o cuando lo considere oportuno", remarcó Abodi.

"Ya ha recopilado de manera informal toda la información técnica sobre las actividades de las que será responsable una vez finalizado el proceso, que se someterá a la Conferencia Estatal-Regional, que ya ha sido informada y está lista para dar su aprobación", destacó Abodi.

Además, el ministro relató que "no hubo discusión" con Salvini respecto al nombramiento de Sessa: "hubo una discusión como suele ocurrir en una democracia, que nunca llegó a ser polémica ni confrontación", aclaró.

"La opinión es parte de la libertad de cada uno para expresarla sobre una circunstancia determinada; los hechos son objetivos y no pueden representarse sin conocerlos", reflexionó.

"Sugerí el nombre de Sessa al discutirlo informalmente con los ministros Salvini y Giorgetti. Lo que determinó este período fue una reflexión sobre la contextualización de los roles, pero sin llegar nunca a un punto de confrontación. Llevamos tres semanas de pleno acuerdo; hablé con Salvini, y él mismo me dijo que había acuerdo sobre el contenido y el método", concluyó Abodi.

La misión de Sessa, cuya nominación de septiembre pasado fue saludada por el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, será coordinar las actividades relacionadas con la infraestructura deportiva necesaria para la organización de la Eurocopa 2032. (ANSA).