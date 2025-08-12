Italia: Gobierno Meloni, cuarto más extenso de la República

La administración de la primera gobernadora de Italia superó al gobierno de Matteo Renzi, que duró 1024 días, del 22 de febrero de 2014 al 12 de diciembre de 2016.

"Es una razón más para seguir trabajando con seriedad y determinación, a la altura de la confianza de los italianos", escribió Meloni en Instagram, donde publicó un titular de Ansa sobre el logro.

El récord lo ostenta el segundo mandato de Silvio Berlusconi, que duró 1412 días, del 11 de junio de 2001 al 23 de abril de 2005. Le siguen el cuarto del difunto líder conservador, del 8 de mayo de 2008 al 16 de noviembre de 2011 (1287 días), y el primero de Bettino Craxi, del 4 de agosto de 1983 al 1 de agosto de 1986 (1093 días).

Si Meloni logra completar su mandato en el segundo semestre de 2027, debería convertirse en la primera ministra del gobierno más longevo de la historia de la República Italiana, nacida tras la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, al considerar todos los gobiernos de un mismo primer ministro, este se mantiene en el décimo puesto, en una clasificación liderada por Berlusconi, quien ocupó el Palacio Chigi durante 3339 días, seguido de Giulio Andreotti (2678), Alcide De Gasperi (2591), Aldo Moro (2279), Amintore Fanfani (1659), Romano Prodi (1608), Craxi (1353), Mariano Rumor (1104) y Antonio Segni (1088).

En total, Italia ha tenido 68 gobiernos y 31 primeros ministros en casi 80 años de historia republicana. (ANSA).