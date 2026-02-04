Italia: Gol anulado gracias a una foto

El diario Il Messaggero relató el episodio registrado el pasado domingo 1 durante un partido del torneo Promoción de la región Abruzzo en el que el reglamento no exige el uso del VAR.

Andrea Pretara, defensor del Lauretum, marcó a los 31' el 1-1 transitorio tras un tiro libre, pero el árbitro, luego de la protesta del Atessa, anuló la acción al constatar que el impacto fue con la mano (como el del astro argentino Diego Maradona ante Inglaterra en México 86) y no con la cabeza, como había creído inicialmente al igual que uno de sus asistentes, con quien discutió la jugada.

La imagen del impacto con la mano fue registrada por el fotógrafo del Atessa, quien mostró la captura al árbitro, quien a continuación anuló el gol del Lauretum, que más tarde publicó una protesta en su cuenta de Facebook.

"Parece una película de terror. Nos sentimos robados, nos hicieron un flaco favor hoy. ¨Puede un árbitro no ver un gol?

Quizás... Pero si el árbitro asistente llama al árbitro y éste concede el gol, ¨por qué basta con que un pequeño grupo de gente alrededor de ellos cambie de opinión? Estamos hartos", se lee en el mensaje publicado por Lauretum.

"El VAR en el torneo Promoción, ­ridículo!", comentó a su vez el presidente del Lauretum, Antonello Delle Monache, luego del empate 2-2 definitivo ante Atessa, que marcha penúltimo en el torneo.

Al final del partido, el propio entrenador del Lauretum, Adamo Pavone, reconoció el "apoyo técnico del árbitro, a quien un fotógrafo le mostró imágenes de la acción".

"Desde mi banco, no vi cómo se desarrolló la acción: podría haber sido una mano, pero una decisión arbitral a este nivel (donde el VAR no está permitido) no puede verse influenciada de ninguna manera por el apoyo técnico desde fuera del campo", declaró Pavone. (ANSA).