Italia: Gran Canciller de Orden de Malta recibió al canciller brasileño

La visita, según un comunicado, confirmó la solidez de las relaciones establecidas en 1952 entre la Soberana Orden de Malta y Brasil, que pronto celebrarán su 75.º aniversario en 2027.

El diálogo entre ambas partes reveló el deseo compartido de seguir profundizando la relación bilateral, fortaleciendo el diálogo diplomático y promoviendo nuevas oportunidades de cooperación humanitaria.

"La reunión de hoy demuestra cómo la misión diplomática y humanitaria de la Orden de Malta se está desarrollando a una escala cada vez más global, con una renovada atención a América Latina y, en particular, a países como Brasil, con quienes compartimos una larga historia de cooperación", declaró el Gran Canciller.

Se prestó especial atención a la cooperación humanitaria en Brasil, donde la Soberana Orden de Malta está presente a través de sus tres Asociaciones Nacionales y la Asociación Cruz de Malta.

La labor de la Orden abarca intervenciones que abarcan desde la atención sanitaria hasta la educación y la formación, incluyendo el apoyo a los segmentos más vulnerables de la población.

También participa activamente en la lucha contra enfermedades desatendidas, como la lepra, mediante programas específicos de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento.

Durante las conversaciones, se reafirmó el compromiso conjunto de seguir fortaleciendo esta colaboración, con miras a un acuerdo de cooperación que apoyará tanto las actividades en curso como el desarrollo de nuevas iniciativas en áreas de interés común, como la seguridad alimentaria, la lucha contra la pobreza, la salud, el bienestar social y la educación (ANSA).