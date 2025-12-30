Italia: Gravina reclama más atención para el fútbol

La décima edición del "Informe Integrado de la FIGC", que refleja la evolución del modelo de gestión de la entidad, determinó que sólo el fútbol profesional proporciona a Italia una rentabilidad fiscal y de seguridad social de 20,50 euros por cada euro invertido, generando un impacto socioeconómico excepcional

Asimismo, el reporte reflejó que además de representar un sector significativo (casi 7.000 millones en ingresos directos y un impacto en el PIB de 12.400 millones de euros), el ecosistema del fútbol mantiene su compromiso con los derechos humanos y la protección del medio ambiente

Por ejemplo, casi 1 millón de estudiantes participó de "Valori in Rete", un proyecto desarrollado por el ministerio de Educación de Italia y por el Sector Juvenil y Esco.ar de la FIGC, que cuenta con 1,5 millones de afiliados

"Gracias a su singular capacidad de unión, el fútbol tiene una responsabilidad que va más allá de la competición. Por ello, la federación se embarcó en un camino hacia la sostenibilidad social y ambiental", afirmó Gravina

"Queremos que el fútbol se convierta en un motor de cambio, capaz de generar valor duradero para la comunidad. Este documento recopila los resultados alcanzados en un año de extraordinaria evolución, en el que afrontamos retos que parecían ajenos a nuestro mundo y que, en cambio, generaron un impacto muy positivo", agregó el titular de la FIGC

"La inclusión, el desarrollo juvenil, la educación, la salud y la protección del medio ambiente son sólo algunos de los temas que hoy hacen del fútbol una plataforma social inigualable, que merece aún más atención por su compromiso y resultados en beneficio de la sociedad civil", argumentó Gravina

El "Informe Integrado de la FIGC" se orienta cada vez más hacia la dimensión del "club social", con el objetivo de ser un punto de apoyo para la comunidad local y convertir el fútbol en una herramienta para acompañar y apoyar la protección y la mejora del bienestar del país

Casi 1 de cada 4 niños italianos de entre 5 y 16 años es miembro de la FIGC, bajo cuyo paraguas se disputan más de 600 mil partidos oficiales al año (uno cada 54 segundos) en aproximadamente 15 mil canchas de toda Italia

Asimismo, el movimiento femenino experimentó un crecimiento particular en los últimos tiempos, duplicando su número de miembros desde 2008 hasta alcanzar casi 50 mil afiliados

Mientras tanto, las iniciativas de sostenibilidad de la FIGC continúan, desde proyectos deportivos para refugiados hasta campañas en favor de los derechos y el clima

Desde una perspectiva económica, los ingresos directos totales ascienden a casi 7.000 millones de euros, y las contribuciones fiscales y a la seguridad social, sólo del sistema de fútbol profesional, en los últimos 17 años han alcanzado casi los 20.000 millones de euros. Considerando el impacto indirecto e inducido, el impacto en el PIB italiano se estima en 12.400 millones de euros, con la creación de 141 mil empleos y 3.500 millones de euros en contribuciones fiscales

La FIGC subraya que estas cifras podrían mejorarse si se concretaran los más de 30 proyectos de construcción de nuevos estadios de fútbol que se están planificando o construyendo actualmente en nuestro país, que en 2032 organizará la Eurocopa con Turquía

Sin embargo, sobre el terreno de juego, fue la selección femenina la que más destacó, clasificándose para la Eurocopa en tres categorías el mismo año y alcanzando las semifinales en las tres competiciones

La "azzurra" del DT Andrea Soncin incluso cedió un empate un minuto antes de la final, perdiendo en la prórroga ante la eventual campeona, Inglaterra, en un partido que mantuvo a más de 4 millones de espectadores pegados a sus pantallas

También las selecciones juveniles masculinas tuvieron una buena actuación, aunque el veredicto sobre la mayoría está pendiente hasta marzo, cuando la "azzurra" del DT Gennaro Gattuso disputará el repechaje por un boleto al Mundial 2026. (ANSA)