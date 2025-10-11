Italia hace los deberes en Estonia en la clasificación al Mundial 2026

Italia venció este sábado 3-1 a Estonia en su desplazamiento a Tallin, un resultado positivo que mantiene vivas las exiguas opciones de la Azzurra a lograr el liderato del Grupo I de las clasificatorias europeas al Mundial 2026.

A los cuatro minutos de partido, el atacante de la Fiorentina Moise Kean entró al área desde la banda izquierda y, al ser encarado por dos defensas, soltó un potente disparo directo al fondo de la red.

Poco antes del descanso (38'), Mateo Retegui dobló la ventaja rematando desde el área chica un pase de Riccardo Orsolini, un alivio para el atacante del Al Qadisiya saudita, que había fallado un penal minutos antes (30').

Retegui, nacido en Argentina, está de dulce con la selección italiana en estos clasificatorios, con tres dianas anotadas y cuatro asistencias repartidas en tres partidos disputados.

En la segunda mitad, el interista Francesco Pio Sposito celebró su segundo partido como internacional con un primer gol con la absoluta (74'), antes de que Rauno Sappinen recortase en el marcador recuperando un balón que se escurrió de las manos de Gianluigi Donnarumma (76').

Con los tres puntos cosechados, Italia suma 12 unidades tras cinco jornadas disputadas. Sin embargo, la aplastante victoria de Noruega horas antes contra Israel (5-0) mantiene a los escandinavos como líderes de la llave con 18 puntos, habiendo disputado un partido más que la Nazionale.

Matemáticamente los italianos optan todavía a empatar con Noruega, pero la amplia mejor diferencia de goles (+26 para los nórdicos, +7 para Italia) hace que los hombres de Gennaro Gatusso necesiten un paso en falso de Erling Haaland y sus compañeros.

La Azzurra, traumatizada tras haberse quedado fuera de las dos últimas ediciones del Mundial en la fase de repechaje europeo, parece abocada a volver a pasar por esa tortuosa segunda oportunidad.

En su mano está cumplir de nuevo el martes contra Israel para llegar con confianza a la fecha internacional de noviembre, en la que se medirá a Moldavia y a Noruega.

