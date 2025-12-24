Italia: Hallan a capo de la Camorra napolitana prófugo

Andolfi, nacido en 1976, fue arrestado por los Carabineros de la Unidad de Investigación de Nápoles. Era buscado desde 2022, tras cumplir una condena de 8 años, 3 meses y 10 días de prisión por los delitos de asociación delictiva de tipo mafioso, extorsión agravada con métodos mafiosos y corrupción.

El capo de la camorra, incluido en la lista de las 100 personas más peligrosas del Ministerio del Interior, fue capturado tras una exhaustiva investigación coordinada por la Dirección Antimafia del Distrito de Nápoles y una importante redada de miembros del Comando Provincial de Carabineros de Nápoles, en la que también participaron medios operativos especializados.

Los investigadores acusan a Ciro Andolfi de ser uno de los líderes del clan Andolfi Cuccaro de la Camorra, que opera en la zona este de Nápoles, concretamente en el barrio de Barra.

(ANSA).