Italia: Homenaje del artista Maurizio Lampis para Gianfranco Zola

"Mi última obra está dedicada a alguien que siempre ha sido un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha", afirmó Lampis sobre Zola, quien brilló en Napoli, Chelsea, Parma y Cagliari y también recibió una estrella de oro de la junta del Comité Olímpico Italiano (CONI) y fue nombrado "Embajador del Deporte Italiano en el Mundo".

"El mejor jugador sardo de la historia del fútbol, la Caja Mágica de Inglaterra, siempre ha destacado por su clase, elegancia, humildad y genialidad. Incluso tuve el placer de jugar contra él en un partido amistoso, y es un recuerdo que atesoraré para siempre", reveló el artista, quien también rindió homenaje al astro argentino Diego Maradona.

"Su autógrafo en el mosaico completaría esta obra dedicada a él, tras la de Maradona, las ya firmadas por (la voleibolista) Alessia Orro y (el fallecido futbolista) Gigi Riva (que, sin embargo, no es un mosaico, sino un busto, Ndr), y la que, pendiente de firma, está dedicada a Jannik Sinner", destacó Lampis en alusión al tenista italiano, número 2 del mundo.

La obra, que representa una de las fotos icónicas de Zola con la camiseta del Cagliari (levantando los brazos al cielo y luciendo el número 10), mide 102 x 51 centímetros, está compuesta por 3.000 ladrillos y se completó en dos semanas.

El artista ya ha terminado, aunque aún está ultimando algunos detalles, un nuevo monumento: la Basílica de Collemaggio en L'Aquila, declarada monumento nacional a principios del siglo XX y hogar del Perdón Celestino, declarado Patrimonio Cultural Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Para Lampis, se trata del sexto monumento italiano, tras otros conocidos en el extranjero, como la Fontana de Trevi, el Coliseo y la Plaza de San Marcos. (ANSA).