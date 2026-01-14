Italia: homenaje para Vialli en Turín

Ex colegas, artistas, músicos y periodistas recordarán a Vialli en el evento que fue concebido y promovido por la Fundación Vialli y Mauro para la Investigación y el Deporte Onlus.

"Quiero que sea una velada interesante y entretenida, tal como hubiera deseado Luca", declaró su amigo de toda la vida, Massimo Mauro, desde la Sala del Colonne del Palazzo Civico de Turín.

"Quiero ver cómo reacciona el público: en la primera edición en Génova, la afición de Sampdoria organizó una especie de estadio formal en el teatro; la afición de Juventus también es capaz de esto, y estoy deseando verlos el lunes por la noche", agregó Mauro.

La lista de invitados esperados incluye a los ex futbolistas Roberto Mancini, Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon, Fabrizio Ravanelli, Ciro Ferrara y Gianluca Pessotto además del humorista Piero Chiambretti, del animador Alessandro Cattelan y del político Walter Veltroni, entre otros.

"Hoy le preguntaría a Gianluca cómo lograba que lo recordaran siempre con una sonrisa. Es un legado maravilloso", declaró el conocido DJ Linus, quien presentará la velada.

"Y en casa tengo una camiseta de Vialli que usé durante la temporada en la que ganamos la Champions League: nunca la hemos lavado; perdería su alma", relató mediante una videollamada.

A su vez, Domenico Carretta, concejal de Deportes de la región Piemonte, recordó un episodio relacionado con Vialli, fallecido a los 58 años y responsable de la delegación de la selección de Italia que ganó la Eurocopa 2020 durante el ciclo de Mancini como DT de la "azzurra".

"Estaba en el vestuario de Wembley antes de la final de la Eurocopa que ganó Italia. El ambiente era tenso y temeroso, y una vez más demostró ser un líder leyendo un texto de (el ex presidente estadounidense Franklin) Roosevelt al equipo, e inspiró a todos los jugadores", evocó Carretta.

"Fue un símbolo del Cremonese, de Sampdoria y de Juventus. No recuerdo a ningún otro futbolista que fuera símbolo de más de un equipo", completó Carretta sobre Vialli.

Lo recaudado mediante las entradas del evento homenaje a Vialli será destinado al Instituto Candiolo para la investigación y el tratamiento del cáncer de páncreas. (ANSA).