Italia impone millonaria multa a seis petroleras por acordar un precio para el bioetanol

Italia multó a seis petroleras, incluida Eni, con cerca de 1000 millones de euros en total (US$1117 millones) por haber acordado durante tres años el precio del bioetanol que se usa en los combustibles, anunció el viernes la Autoridad italiana de la competencia (AGCM).

"La investigación, abierta gracias a un denunciante, demostró que los principales operadores petroleros se coordinaron para determinar el valor del componente bio incluido en el precio del combustible", indicó AGCM en un comunicado.

Eni, Esso, Ip, Q8, Saras y Tamoil fueron sancionadas con un total de 937 millones de euros.

Eni, que deberá pagar 336 millones de euros, anunció que recurrirá la decisión ante los tribunales.

Esta decisión es "incomprensible e infundada", dijo la multinacional italiana, denunciando que se basó en "una presentación totalmente errónea de los hechos y del mercado".

La AGCM no pudo demostrar la participación en el cártel de Iplom y Repsol, mencionadas en la investigación.

El acuerdo comenzó el 1 de enero de 2020 y se prolongó hasta el 30 de junio de 2023, indicó AGCM.

El valor de este componente clave del precio del combustible pasó de unos 20 euros/m³ en 2019 a aproximadamente 60 euros/m³ en 2023.

