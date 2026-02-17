Italia: Incendio en el corazón de Nápoles, en llamas el Teatro Sannazaro

Los bomberos están en el lugar y algunas personas resultaron intoxicadas por el humo. Al parecer, la cúpula del teatro ha sido destruida y también se han registrado daños en los edificios adyacentes.

"Veintidós apartamentos serán evacuados tras el incendio, especialmente los de la zona alta", confirmó el comandante provincial de los Bomberos, Giuseppe Paduano, quien califica la situación de "bajo control".

"Dentro del teatro, las llamas están controladas, aunque quedan algunos focos en dos apartamentos".

La zona del teatro está acordonada. "Los daños son significativos; lamentablemente, el teatro ha quedado completamente comprometido", dijo a los periodistas. Y cuando le preguntaron qué queda del teatro, responde: "Poco".

"Dentro todavía hay algunos pequeños focos que apagaremos pronto", explicó.

"Es pronto para evaluar las causas; primero apagamos el incendio y luego valoramos", añadió.

Aproximadamente 60 personas fueron evacuadas, y ocho atendidas por intoxicación por humo, de las cuales cuatro fueron hospitalizadas para exámenes; no se reportaron heridos.

Este es el balance de las intervenciones realizadas hasta ahora por el incendio del teatro Sannazaro, según la prefectura.

Para permitir las operaciones de rescate, toda la zona circundante ha sido cerrada al tráfico vehicular y peatonal.

A solicitud de los bomberos, Enel suspendió temporalmente el suministro de electricidad en el área afectada, informando que el servicio será restablecido tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan.

El Arpac está instalando un equipo para medir los humos en el aire. La protección civil municipal se dirige al lugar.

La fiscalía de Nápoles está considerando el delito de incendio culposo contra desconocidos en la investigación sobre el grave incendio que ha destruido completamente el teatro Sannazaro. (ANSA).