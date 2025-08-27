Italia insta a Estados Unidos a respetar acuerdo comercial con la UE sobre los aranceles al queso

ROMA, 27 ago (Reuters) - Italia declaró que algunas autoridades aduaneras estadounidenses han solicitado aranceles superiores a los acordados con la Unión Europea sobre importaciones como los quesos Grana Padano y Parmigiano Reggiano y que está buscando garantías de que se aplicaría la cifra inferior.

Estados Unidos y la UE cerraron la semana pasada un acuerdo comercial marco alcanzado en julio que incluye un impuesto del 15% sobre la mayoría de las importaciones procedentes del bloque de 27 países.

"Italia siempre ha apoyado un diálogo franco y constructivo con Estados Unidos y seguirá haciéndolo insistiendo en la correcta aplicación del acuerdo", declaró el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en un comunicado.

"Protegeremos nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestra excelencia manufacturera por todos los medios a nuestro alcance".

El Consorcio Parmigiano Reggiano dijo en un comunicado separado que algunas de sus exportaciones a Estados Unidos habían sido sometidas erróneamente a cargos aduaneros adicionales.

"El ministerio de Asuntos Exteriores ha solicitado garantías sobre la correcta aplicación del acuerdo UE-EEUU sobre aranceles, porque se aplicó en aduana un derecho superior al 15% sobre algunos lotes de Parmigiano Reggiano", declaró el presidente del consorcio, Nicola Bertinelli.

La oficina de prensa de la embajada estadounidense en Roma no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Italia ha planteado la cuestión a la Embajada de Estados Unidos y a la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea en Bruselas, además de alertar a la Embajada italiana en Washington, añadió el ministerio de Asuntos Exteriores. (Redacción de Francesca Piscioneri; información adicional de Elisa Anzolin en Milán; Editado en español por Natalia Ramos)