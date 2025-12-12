Italia insta a la familia Agnelli a proteger el empleo y la independencia en la venta de activos mediáticos

ROMA, 12 dic (Reuters) - El Gobierno italiano instó el viernes a los directivos de GEDI a salvaguardar los puestos de trabajo y la independencia editorial de los periódicos LA STAMPA y LA REPUBBLICA, mientras el grupo negocia la venta de sus activos mediáticos.

GEDI, propiedad del holding de la familia Agnelli Exor, anunció esta semana que estaba en conversaciones con la empresa griega de medios Antenna para vender sus operaciones informativas en Italia, incluidas tres populares emisoras de radio.

Durante una reunión en Roma, Alberto Barachini, subsecretario de Información y Edición, pidió a GEDI "elementos informativos" sobre cualquier acuerdo de venta y un compromiso de "protección de los niveles de empleo y garantía de la independencia editorial", según un comunicado emitido por su oficina.

Cualquier venta entraría en el ámbito de aplicación de la legislación italiana sobre la "acción de oro", que permite al gobierno bloquear o imponer condiciones a las transacciones que afecten a activos estratégicos, pero no puede utilizarse para proteger el empleo.

Hasta ahora no ha habido indicios de que la primera ministra, Giorgia Meloni, tenga intención de activar esos poderes especiales para los dos periódicos, que han sido muy críticos con su gobierno conservador.

"Instamos al grupo a mostrar la máxima transparencia en todas las fases de las negociaciones y, en particular, pedimos que se nos mantenga informados sobre cualquier participación extraeuropea en el vehículo corporativo interesado en la compra", declaró Barachini.

Las reglas de la "acción de oro" dan al Gobierno un mayor margen de actuación cuando el comprador de los activos es de fuera de la Unión Europea.

Los periodistas de LA STAMPA, que se declararon en huelga el jueves, afirmaron que Antenna no está interesada en su periódico y que GEDI pretende venderlo por separado de sus otros activos mediáticos.

Los periodistas de LA REPUBBLICA, que se declararon en huelga el viernes, están dispuestos a defender su identidad "frente a la venta a un grupo extranjero, sin experiencia en el ya difícil panorama editorial italiano".

(Reporte de Angelo Amante; editado en español por Juana Casas)