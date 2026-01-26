Italia insta a la UE a incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de "organizaciones terroristas"

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, instó el lunes a la Unión Europea (UE) a incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista de "organizaciones terroristas" tras la represión mortal de las protestas.

Tajani, cuyo país es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea, dijo que propondría la idea "en coordinación con otros socios" en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE que se celebrará el jueves en Bruselas.

"Las pérdidas sufridas por la población civil durante las protestas exigen una respuesta clara", escribió en X. También pidió a la UE que imponga sanciones individuales a los responsables.

La organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA) afirmó el lunes que había confirmado la muerte de casi 6.000 personas durante las protestas.

La UE ya ha sancionado a varios cientos de funcionarios iraníes por la represión de anteriores movimientos de protesta y por el apoyo de Teherán a la guerra de Rusia contra Ucrania.

El bloque también ha prohibido la exportación a Irán de una serie de componentes que podrían utilizarse en la fabricación de drones y misiles en ese país.

La semana pasada, la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, anunció planes para prohibir nuevas exportaciones de tecnologías críticas para drones y misiles.

Un funcionario de la UE confirmó el viernes que la propuesta de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como "organización terrorista" estaba sobre la mesa para la reunión de esta semana, pero señaló que se necesita unanimidad para que se apruebe.

Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria como "organización terrorista" en 2019.