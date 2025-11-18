Italia investiga el presunto "turismo de francotiradores" en el asedio de Sarajevo

Por Amel Emric

SARAJEVO, 18 nov (Reuters) - El inicio de una investigación en Italia sobre las acusaciones de que extranjeros pagaron por disparar contra civiles durante el asedio de Sarajevo hace tres décadas ha dado a los supervivientes más esperanzas de que se haga justicia.

Unos 11.000 civiles murieron por bombardeos y disparos de francotiradores desde posiciones del ejército serbobosnio en las colinas que rodean la ciudad sitiada durante la guerra de 1992-95 que siguió a la declaración de independencia de Bosnia.

Los fiscales de Milán abrieron la investigación, según una fuente, después de que el periodista y novelista local Ezio Gavazzeni presentara una denuncia judicial por las acusaciones de que italianos y otros extranjeros habían pagado a miembros de las fuerzas serbobosnias para visitarlos y disparar contra civiles, en lo que algunos denominan "turismo de francotirador".

Gavazzeni dijo que su investigación se había inspirado en el documental "Sarajevo Safari", de 2022, del director esloveno Miran Zupanic.

Sin aportar pruebas concluyentes, Gavazzeni dijo que extranjeros adinerados pagaban grandes sumas de dinero para participar en los viajes de rodaje.

Los italianos solían reunirse en la ciudad de Trieste antes de viajar a Belgrado, donde los soldados serbobosnios les escoltaban hasta las colinas que dominan Sarajevo, contó.

VIEJAS HERIDAS REABIERTAS

La apertura de una investigación es una formalidad en Italia cuando se presenta una denuncia legal de este tipo, y no se ha mencionado a ningún sospechoso. Sin embargo, algunos habitantes de Sarajevo acogieron con satisfacción la investigación, a pesar de que reabre viejas heridas.

"Estoy completamente conmocionado", dijo Muamer Kalic, un profesor de la Universidad de Sarajevo que pasó toda la guerra en Sarajevo.

"Son desastres planetarios, y quienes admiraron o financiaron aquello deberían, como mínimo, enfrentarse a la horca o a cadena perpetua".

El líder político serbobosnio durante la guerra, Radovan Karadzic, y su comandante militar, Ratko Mladic, fueron encarcelados de por vida por crímenes de guerra y contra la humanidad, pero muchos habitantes de Sarajevo quieren que otros comparezcan ante la justicia.

La exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, dijo que esperaba que la noticia de la investigación de la fiscalía de Milán allane el camino para que los fiscales estatales bosnios abrieran una investigación sobre los exmandos del ejército serbobosnio y otras personas en relación con el asedio.

"Como niña que creció y sobrevivió al asedio de Sarajevo (...) siento una emoción especial por este caso y realmente quiero creer que se iniciará la investigación", dijo Karic.

En declaraciones a Reuters, la fiscalía bosnia declaró que no había sido contactada por la fiscalía de Milán.

La fiscalía de Milán no ha hecho comentarios sobre el caso.

Edin Subasic, un oficial de inteligencia retirado del ejército bosnio que apareció en el documental de Zupanic, dijo que se enteró de las acusaciones de que extranjeros pagaron por disparar a civiles en 1993 por el testimonio de un soldado del ejército serbobosnio capturado.

"Nos llamó la atención porque era extraordinario que hubiera civiles con rifles de caza y equipos muy sofisticados en el campo de batalla", dijo Subasic a Reuters.

Subasic dijo que los servicios de inteligencia del ejército bosnio habían remitido en su momento las acusaciones a una agencia de inteligencia militar italiana. (Crispian Balmer y Emilio Parodi en Roma. Redacción de Daria Sito-Sucic. Edición de Timothy Heritage. Editado en español por Natalia Ramos)