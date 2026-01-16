Italia investiga las prácticas de venta de Microsoft de los videojuegos "Call of Duty" y "Diablo"

MILÁN, 16 ene (Reuters) -

El organismo italiano de control de la competencia anunció el viernes investigaciones sobre la unidad Activision Blizzard de Microsoft

por prácticas de venta supuestamente "engañosas y agresivas" de los videojuegos "Diablo Immortal" y "Call of Duty Mobile".

El organismo de control, que también supervisa los derechos de los consumidores, dijo que la compañía estaba "operando de una manera que viola la legislación de protección de los consumidores y, en particular, la diligencia profesional requerida en un sector muy sensible a los riesgos de desarrollar adicción al juego".

La oficina de prensa italiana de Microsoft no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las pesquisas se centran en los incentivos para comprar contenido extra para las franquicias de acceso gratuito, tanto durante las sesiones de juego como fuera de ellas, a través de mensajes dentro de la aplicación y notificaciones emergentes, dijo el regulador en un comunicado.

Afirmó que el uso de monedas virtuales podría llevar a los jugadores, "incluidos los menores, a gastar sumas significativas, incluso más de las necesarias para progresar en el juego, sin darse cuenta plenamente".

Los juegos utilizan monedas virtuales para que los jugadores puedan comprar objetos o contenidos relacionados y pueden obtenerse utilizando dinero real o, a veces, "ganarse" dentro del juego.

"Call of Duty" y "Diablo" son algunas de las franquicias de videojuegos más populares.

El regulador también criticó las opciones de control parental por defecto en los juegos y la información sobre los derechos contractuales de los jugadores "que parece llevarles a renunciar a ellos sin saberlo".

Destacó la falta de opciones para impugnar el posible bloqueo de las cuentas de juego, lo que lleva a la pérdida del dinero invertido en contenidos digitales, que, según dijo, a veces puede ser una suma considerable. (Información de Sara Rossi y Alvise Armellini; edición de Jane Merriman; edición en español de Jorge Ollero Castela)