Italia investiga pintura de un ángel restaurada para que se parezca a Meloni

ROMA, 31 ene (Reuters) - Un ángel de una iglesia del centro de Roma ha sido restaurado para que se parezca a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, lo que ha llevado al Ministerio de Cultura a investigar el asunto y a la funcionaria a restarle importancia

En un artículo publicado en primera plana, el diario LA NACION fue el primero en señalar que uno de los dos ángeles de una capilla de la basílica de San Lorenzo en Lucina había sido modificado para parecerse a la conservadora de 49 años, la primera mujer primera ministra de Italia

El artículo incluía imágenes del antes y el después de la pintura. Según el artículo, el ángel tenía anteriormente el aspecto de un «querubín genérico»

El Ministerio de Cultura afirmó que había dado instrucciones al máximo responsable del patrimonio artístico de Roma para que llevara a cabo una inspección de la pintura restaurada antes de decidir qué hacer a continuación

El partido opositor Movimiento Cinco Estrellas se quejó: «No podemos permitir que el arte y la cultura corran el riesgo de convertirse en una herramienta de propaganda o cualquier otra cosa, independientemente de si el rostro representado es el de la primera ministra»

El párroco, Daniele Micheletti, declaró a la agencia de noticias ANSA que las decoraciones de la capilla habían sido retocadas recientemente tras sufrir daños por agua. Los originales databan del año 2000, por lo que no estaban protegidos como patrimonio

La restauración fue realizada por el mismo artista que creó la pintura original, Bruno Valentinetti. Este rechazó la sugerencia de que había alterado la imagen y declaró a periodistas: «Restauré lo que había antes (...) hace 25 años»

Por su parte, Meloni publicó una foto de la controvertida pintura en Instagram, con la leyenda «No, definitivamente no me parezco a un ángel», acompañada de un emoji risueño. (Reporte de Alvise Armellini. Editado en español por Javier Leira)