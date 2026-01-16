Italia-Japón: Meloni y Takaichi, una amistad reflejada en animé

Esto también refleja lo que Giorgia Meloni describió como una "amistad" que surgió entre ella y Sanae Takaichi, quien calificó de "un gran honor que Giorgia celebrara su cumpleaños ayer en Japón".

"Junto con el pueblo japonés, me gustaría celebrar el cumpleaños de Giorgia. Mis mejores deseos", le dijo Takaichi a la primera ministra italiana tras entregarle la mascota oficial de la Expo Verde 2027 (Tunku Tunku, un personaje con forma de corazón que representa la naturaleza y el crecimiento) antes de la reunión bilateral en su residencia oficial.

Antes de que comenzara la reunión, dos mujeres japonesas alzaron un cartel de "feliz cumpleaños" con pequeños corazones y ondearon dos pequeñas banderas italianas.

"Dos naciones distantes, pero cada vez más cercanas. Amistad y armonía", escribió Meloni en redes sociales tras el almuerzo ofrecido por su colega japonesa, publicando una selfie de ambas editada juntas en la versión anime. (ANSA).