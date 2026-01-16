Italia-Japón: Meloni y una "asociación estratégica especial"

"Somos las dos primeras mujeres en liderar a nuestros pueblos", destacó Meloni, al utilizar el término japonés "ganbaru", que significa ir más allá del propio beneficio.

"Estoy extremadamente orgullosa de estar aquí y de tener la oportunidad de conocerte mejor, también a nivel personal, porque estoy convencida de que esta magnífica cooperación puede dar lugar también a una hermosa amistad. Gracias por esta acogida y aprovecho la ocasión para invitarte a Roma, donde estaré encantada de recibirte en una visita oficial", señaló.

Meloni, que visita Japón por tercera vez desde que asumió como jefa de Gobierno en 2022, firmó un acuerdo para reforzar los vínculos entre Japón e Italia en todos los sectores, redefiniendo la relación bilateral como una "Asociación Estratégica Especial".

En una declaración conjunta, ambas líderes reafirmaron su determinación de seguir trabajando juntas para lograr una paz justa y duradera en Ucrania, y analizaron la situación en el Indo-Pacífico, incluido el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional.

El texto destaca que se oponen "firmemente a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza o mediante la coerción" y condenaron los programas nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte.

También abordaron la situación en Medio Oriente y "compartieron la visión de continuar trabajando por la estabilización y la reconstrucción de Gaza, reafirmando su compromiso con la implementación de una solución de dos Estados".

Meloni subrayó que, en el actual escenario internacional, la inestabilidad se está convirtiendo en la norma más que en la excepción.

"Estoy convencida de que, en una situación como esta, llena de incógnitas pero también de oportunidades —porque las crisis siempre traen oportunidades—, Italia y Japón pueden marcar la diferencia juntos, porque somos naciones amigas, porque compartimos valores que se nutren de civilizaciones antiguas y porque creemos que defender un orden internacional libre, justo y abierto es el principal camino para garantizar la paz y la prosperidad", afirmó.

La primera ministra italiana le dijo a Takaichi que siempre podía contar con ella y reconoció que "no es fácil, pero juntas saldremos adelante".

Durante la visita, Meloni también celebró su cumpleaños número 49, que había sido el jueves, con velas, un "feliz cumpleaños" en italiano y un obsequio de pendientes.

En un video publicado por la cuenta oficial del Gobierno japonés, Kantei, titulado "Escenas de la cumbre Japón-Italia", se ven tanto momentos oficiales como un brindis al final del almuerzo ofrecido por Takaichi, acompañado del saludo "salute" en italiano, la llegada de un pastel con velas y a la delegación japonesa cantando "Tanti auguri" a la mandataria italiana.

"Le dimos una sorpresa a Giorgia, que celebró su cumpleaños ayer, cantándole 'Tanti auguri' en italiano y ofreciéndole un pastel para la ocasión", escribió Takaichi en redes sociales.

"Me alegra mucho saber que expresó su deseo de celebrar su cumpleaños en Japón".

La primera ministra japonesa también reveló que le regaló a Meloni, que es "muy elegante", un par de pendientes de vidrio Edo kiriko, una de las técnicas de cristalería más prestigiosas de Japón, mientras que a la hija de la mandataria italiana, Ginevra, que acompañó a su madre en la visita le obsequiaron un vaso de Sanrio, la empresa japonesa conocida por la creación de personajes como Hello Kitty.

Al subir al auto al final del encuentro, Meloni le reiteró a Takaichi que siempre podía contar con ella y concluyó, entre sonrisas, que "acaba de convertirse en mi mejor amiga". (ANSA).