Italia: John Elkann presente en homenaje a Gianluca Vialli

Elkann se encontró en su arribo al teatro con el DT de Juventus, Luciano Spalletti, y con Gianluigi Buffon, ex arquero de la "Vecchia Signora" y actual responsable de la delegación de la selección de Italia.

"Es un recuerdo imborrable, nos dejó un legado increíble y en cada rol que ocupó siempre demostró seriedad y credibilidad", afirmó Buffon al arribar al evento para recordar a Vialli que fue concebido y promovido por la Fundación Vialli y Mauro para la Investigación y el Deporte Onlus.

A su vez, Roberto Mancini, amigo y ex compañero de Vialli, a quien sumó como responsable de la delegación de la "azzurra" durante su ciclo como DT de Italia, realizó una aparición mediante una videollamada.

La lista de personalidades presentes incluyó también a los ex futbolistas Giorgio Chiellini, Fabrizio Ravanelli, Ciro Ferrara y Gianluca Pessotto además del humorista Piero Chiambretti, del animador Alessandro Cattelan y del político Walter Veltroni, entre otros.

Lo recaudado mediante las entradas del evento homenaje a Vialli será destinado al Instituto Candiolo para la investigación y el tratamiento del cáncer de páncreas. (ANSA).