Italia: juegos de la Cultura y Olimpiada Cultural

Este evento "representa un momento histórico no solo para el deporte, sino también para la valorización de la identidad y del patrimonio de los territorios involucrados" se lee en una nota de prensa del IIC.

La iniciativa "se enmarca dentro del proyecto "Una obra maestra de Región", promovido por el IIC Madrid con el objetivo de fortalecer un diálogo estable entre España y las regiones italianas, resaltando sus excelencias culturales y territoriales", añade.

"Acoger en Madrid un momento de encuentro dedicado a los Juegos de la Cultura y a la Olimpiada Cultural significa reafirmar el papel de la cultura como espacio privilegiado de diálogo internacional", destaca Elena Fontanella, directora del IIC Madrid, institución que contribuye así a valorar "una visión de los Juegos capaz de combinar excelencia deportiva, identidad cultural y cooperación europea".

En la mesa redonda participaron Francesca Caruso, consejera de Cultura de la Región de Lombardía; Domenico De Maio, en representación de la Fundación Milano Cortina 2026; Carla Morogallo, directora general de la Fundación Triennale Milano; y Monica Loffredo, directora de la Fundación Rovati de Milán.

"Como Región hemos querido firmemente los Juegos de la Cultura, destinando 3 millones de euros para financiar los 33 proyectos ganadores de la convocatoria", señala Caruso.

"Se trata de una manera concreta de ampliar y reforzar la oferta cultural, valorando nuestra identidad y nuestro extraordinario patrimonio de excelencias, y de mostrar al mundo, en coincidencia con el gran evento olímpico, las bellezas de Lombardía", añade.

El objetivo es "dejar un legado duradero: redes de colaboración, experiencias compartidas y un patrimonio cultural vivo incluso más allá de 2026", apunta el comunicado del IIC.

"Los Juegos de la Cultura representan un ejemplo concreto de cómo los Juegos pueden activar energías creativas y redes colaborativas, generando un impacto que va más allá del tiempo del evento", señala por su parte De Maio. (ANSA).