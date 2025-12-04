Italia jugará la semifinal de la repesca al Mundial ante Irlanda del Norte el 26 de marzo

La semifinal de la repesca europea al Mundial 2026 entre Italia e Irlanda del Norte se disputará el 26 de marzo en el estadio del Atalanta, en Bérgamo (norte del país), anunció este jueves la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

La Nazionale, que terminó segunda en su grupo detrás de Noruega, debe pasar por los playoffs por tercera vez consecutiva.

Anteriormente falló contra Suecia para el Mundial 2018 en Rusia y contra Macedonia del Norte para la Copa del Mundo en Catar 2022.

En su comunicado, la federación recuerda que "Italia está invicta en Bérgamo, con dos victorias y dos empates en cuatro enfrentamientos".

La última vez que la Nazionale jugó en el Gewiss Stadium, en septiembre pasado, venció a Letonia 5-0 en el debut de Gennaro Gattuso, quien sucedió a Luciano Spalletti en junio.

En caso de éxito contra Irlanda del Norte, 69ª en el ranking FIFA, la Nazionale, cuatro veces campeona del mundo y 12ª en el ranking FIFA, se desplazará el 31 de marzo al campo del ganador del duelo entre Gales (32ª) y Bosnia-Herzegovina (71ª).

El equipo vencedor obtendrá su boleto para el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

jr/hpa/pm/avl