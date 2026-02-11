Italia: La histórica chaqueta café de los garibaldinos

No todos los garibaldinos vestían la emblemática camisa roja. Entre los numerosos grupos de voluntarios que participaron en la Expedición de los Mil hubo algunos que llevaban una inusual chaqueta color café.

Las memorias de algunos protagonistas la mencionaban y también aparecía en la iconografía de la época, pero durante años se creyó que no quedaba rastro alguno de estas singulares prendas.

Por diversas razones, todos los uniformes de aquel cuerpo se perdieron con el tiempo.

El ejemplar conservado en el Museo Cívico del Risorgimiento de Bolonia es el único que ha sobrevivido y ahora se presenta al público junto con su singular historia y la de su propietario: el voluntario garibaldino Primo Baroni, quien la vistió el día de la batalla de Milazzo.

La batalla de Milazzo, en 1860, fue un enfrentamiento clave de la Expedición de los Mil, liderada por Giuseppe Garibaldi, durante el proceso de unificación italiana, el Risorgimiento.

En Milazzo, en el noreste de Sicilia, los voluntarios garibaldinos derrotaron al ejército del Reino de las Dos Sicilias, gobernado por los Borbones. Fue una victoria clave en el proceso que llevó, en 1861, a la proclamación del Reino de Italia.

La muestra, curada por Otello Sangiorgi, reúne diversos objetos y documentos de Baroni, entre ellos el manuscrito original de sus "Memorias", relatos de la batalla de Milazzo y otros uniformes garibaldinos originales de la Expedición de los Mil.

La exposición cuenta con el patrocinio de la Asociación Nacional de Veteranos y Excombatientes Garibaldinos "G. Garibaldi" y fue organizada en colaboración con el Instituto para la Historia del Risorgimiento Italiano y la Asociación Amigos de la Certosa de Bolonia. (ANSA).