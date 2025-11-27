Italia.- La Justicia italiana investiga al CEO de Monte dei Paschi por manipulación bursátil en la compra de Mediobanca

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El consejero delegado del banco Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, está siendo investigado por la Justicia italiana por obstrucción a la debida supervisión financiera y manipulación bursátil relacionada con la compra de Mediobanca, según ha confirmado este jueves la propia entidad.

La Fiscalía de Milán ha emitido una orden de registro contra el directivo, pero Monte dei Paschi se ha mostrado "confiada" en la "corrección de sus acciones". La entidad financiera ha sostenido que está cooperando con las autoridades.

El diario que ha adelantado la noticia, 'Il Corriere della Sera', ha indicado que Lovaglio está siendo investigado junto al multimillonario Francesco Gaetano Caltagirone y el presidente del 'holding' luxemburgués Delfin, Francesco Milleri, por colusión durante la compra de Mediobanca por unos 17.000 millones de euros.

Asimismo, se están realizando pesquisas sobre si se obvió el requerimiento regulatorio de lanzar una oferta pública de venta sobre los títulos de Mediobanca. La Fiscalía considera también que la colusión entre los implicados se mantuvo al margen de los reguladores, incluido el Banco Central Europeo (BCE).

Por otra parte, el tribunal, al igual que la Unión Europea, está analizando la presunta venta manipulada del 15% de las acciones que el Estado italiano poseía en Monte dei Paschi y que se pusieron en circulación a finales del año pasado. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sigue controlando en un 11,731% del capital social.