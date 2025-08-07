Italia: La política de vacaciones, Meloni va al mar

En agosto, las Cámaras del Parlamento suspenden sus labores y el gobierno reduce su ritmo, a pesar de que la primera ministra y sus ministros siguen trabajando en sus expedientes.

Como es el caso del presidente de la República, Sergio Mattarella. Este año también prefiere la montaña, a diferencia de su predecesor, Giorgio Napolitano, quien visitaba regularmente las Islas Eolias en agosto. El jefe de Estado se trasladará en los próximos días a Val di Siusi, en Trentino, para una breve estancia.

El paradero de Giorgia Meloni se mantiene en secreto, aunque muchos rumores apuntan a que llegará a una isla griega en las Cícladas con su familia en las próximas horas, antes de pasar unos días más relajándose, exclusivamente junto al mar, después de mediados de agosto en Apulia.

Y también habrá vacaciones en la playa para el presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana, quien se espera que se encuentre en Gargano para una semana de descanso. Más al sur, a su Sicilia natal, se dirige el presidente del Senado, Ignazio La Russa, quien, sin embargo, podría pasar unos días en Zoagli, en Tigullio.

Entre los ministros, se espera que Matteo Salvini esté en las montañas, en Trentino, aunque, según anunció su equipo, dedicará muchos días del mes a trabajar en el ministerio.

Por su parte, el ministro del Exterior, Antonio Tajani, estará de vacaciones familiares y nacionales: estará con su familia en su tierra natal, Fiuggi.

Según informes, la secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, aún está decidiendo su destino, aunque ya tiene programadas varias citas políticas públicas.

El líder de Acción, Carlo Calenda, aprovechará su tiempo libre para visitar Portugal, mientras que el ex primer ministro y líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, pasará unos días en su "querida Apulia".

Maurizio Lupi, líder de Noi Moderati, también se tomó unas vacaciones en la montaña en Alpiaz Montecampione, en Valcamonica (Lombardía). Matteo Renzi, líder de Italia Viva, sin duda vacacionará con su familia, aunque su destino aún está por determinar.

Para todos los líderes, los días de vacaciones se verán intercalados con varias citas públicas, preludio de la campaña electoral regional, que comenzará a principios de septiembre.

Se espera que muchos de ellos, incluida Giorgia Meloni, también asistan al tradicional Encuentro de Comunión y Liberación en Rímini, en la fase final del mes. (ANSA).