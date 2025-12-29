Italia.- Las italianas Prysmian y Fincantieri compran la firma de telecomunicaciones submarinas Xtera por US$55 millones

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - La 'joint venture' de las compañías italianas Prysmian -especializada en producir cables eléctricos y de fibra óptica- y Fincantieri ha adquirido por US$65.000.000 (unos 55 millones de euros al cambio actual) la firma británica de telecomunicaciones submarinas Xtera. En concreto, la empresa conjunta (de la que Prysmian posee un 80% y Fincantieri el 20% restante) ha comprado la firma al fondo de inversión HIG Capital, según han detallado en un comunicado conjunto. El objetivo de la transacción, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales de este tipo de operaciones y que se espera que se cierre en el primer trimestre de 2026, es convertir a Prysmian en "un actor global competitivo" en el mercado de las soluciones de telecomunicaciones submarinas. "Prysmian y Fincantieri también han establecido una alianza que incluye el desarrollo de servicios innovadores de instalación y seguridad para convertirse en un proveedor integral de soluciones integrales de telecomunicaciones submarinas. La posición de Fincantieri como integrador líder de sistemas submarinos avanzados se ve fortalecida gracias a esta alianza y a la empresa conjunta", han añadido. En esa línea, han argumentado que los cables submarinos de telecomunicaciones son "activos estratégicos importantes" con perspectivas de crecimiento a largo plazo debido a que los operadores de telecomunicaciones buscan "nuevas soluciones" para su negocio. "La adopción de la inteligencia artificial (IA) impulsa la expansión de centros de datos e hiperescaladores que requerirán conexiones submarinas regionales y de larga distancia. La seguridad será fundamental para la oferta de Prysmian, ya que sus consolidados activos en monitorización y su experiencia en instalación y producción de cables se combinarán con Fincantieri, lo que confirma su liderazgo en el desarrollo de soluciones integradas en el sector submarino, con especial atención a las soluciones no tripuladas y de seguridad", ha resaltado. Con sede en Londres, Xtera es, según han indicado Prysmian y Fincantieri, una de las cinco empresas capaces de suministrar redes de telecomunicaciones submarinas a escala global y cuenta con instalaciones de I+D tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.