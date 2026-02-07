Italia logra su primer oro con una sobrina nieta de Gina Lollobrigida

Francesca Lollobrigida, sobrina nieta de la mítica actriz italiana Gina Lollobrigida, ganó la prueba de 3.000 metros de patinaje de velocidad y dio al país anfitrión su primera medalla de oro en los Juegos de Milán-Cortina, este sábado.

Lollobrigida, justo en el día de su 35 cumpleaños, superó en el podio a la noruega Ragne Wiklund y a la canadiense Valérie Maltais, estableciendo además un nuevo récord olímpico (3 minutos, 54 segundos, 28 centésimas).

Añade este oro a un palmarés donde ya tenía dos medallas olímpicas, ambas en Pekín 2022 (plata en 3.000 m, bronce en la mass-start).

Fue además campeona de 5.000 metros en el Mundial de Hamar (Noruega) en 2025.

Nada más ganar, la eufórica campeona fue a la grada de la pista de patinaje de Milán para festejar su triunfo con su hijo.

El padre de Francesca, Maurizio, era sobrino de la actriz Gina Lollobrigida, fallecida en enero de 2023 a los 95 años.