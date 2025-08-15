Italia: Los feminicidios aumentan un 15%

En particular, el reporte revela que el número de feminicidios se mantiene alto, con un aumento de más del 15% en los cometidos por parejas o exparejas.

Como es habitual, el 15 de agosto, el Ministerio del Interior publica un informe que ofrece un panorama de los primeros siete meses del año en diversos frentes: desde el orden público hasta la lucha contra la mafia, desde las actividades relacionadas con los flujos migratorios hasta la violencia de género.

Los datos abarcan principalmente el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio.

Según el segmento analizado, la delincuencia en general disminuyó un 9% en comparación con el mismo período del año anterior.

Por el contrario, se observó un aumento del 3,4% en los homicidios, que totalizaron 184, en comparación con los 178 de 2024.

Se reportaron 461.495 personas, una disminución del 8% respecto a las 501.380 de hace 12 meses.

En cuanto a la violencia sexual, el número de incidentes disminuyó un 17,3%: del 1 de enero al 31 de julio, se registraron 3477, en comparación con los 4202 del año anterior. Los robos (15.780) y los hurtos (559.143) también disminuyeron.

Los homicidios contra mujeres totalizaron 60, lo que representa una disminución del 1,6%.

Sin embargo, las víctimas de violencia sexual a manos de sus parejas o exparejas aumentaron un 15,1% (38 casos), y el número de mujeres de origen extranjero asesinadas aumentó un 20%.

Asimismo, el número de advertencias emitidas por el jefe de policía aumentó considerablemente: un total de 7571 (+70,6%), de las cuales 2731 fueron por acoso (+86,6%) y 4840 por violencia doméstica (+63,6%).

El Ministerio del Interior anunció también que hasta el pasado 8 de agosto estaban activas en Italia 12.192 pulseras electrónicas, de las cuales 5929 eran antiacoso.

En cuanto a inmigración, los datos muestran que, al 31 de julio, se habían recibido 77.081 solicitudes de asilo, lo que representa una disminución del 22% en comparación con el mismo período del año anterior. Se registraron 43.146 denegaciones, un marcado aumento del 58,3%.

En total, se tramitaron 60.075 solicitudes (+28,6%), incluidas 3159 de refugio (-5,7%) y 6731 (+16,7%) de protección subsidiaria.

En cuanto a las repatriaciones, se registraron 3463 en el período analizado, lo que supone un aumento del 12,1% con respecto a 2024.

Para las vías regulares de entrada (el Decreto de Flujos), el cupo de trabajadores extracomunitarios fue de 181.450 en 2020, mientras que para el trienio 2026-2028 se sitúa en 497.550.

Al 14 de agosto, las llegadas de migrantes a nuestras costas aumentaron un 2,1%, hasta alcanzar las 38.568 personas.

El Ministerio del Interior también destaca los datos correspondientes solo a los meses de julio y mediados de agosto, a partir de 2023.

Hace dos años, en julio, desembarcaron 23.420 personas, mientras que el mes pasado fueron 6485.

En cuanto a la situación en esta primera parte de agosto, en 2023 fueron 11.480, mientras que este año fueron 2023.

El Ministerio del Interior también informa que se bloquearon 236.231 salidas de migrantes desde Libia y Túnez en los últimos tres años.

Como es habitual, parte del informe también se dedica a la labor contra el crimen organizado, con 5979 bienes devueltos a la comunidad, un aumento del 22,8% con respecto al año anterior.

En Operaciones de Alto Impacto, se revisaron 954.013 personas, mientras que en la lucha contra el terrorismo internacional, 203 personas han sido expulsadas desde octubre de 2022.

Con respecto al asunto de ciberseguridad, en 2025 se registró una disminución del 21,7% (5685) en los ataques de hackers contra la infraestructura crítica del país.

Sin embargo, las operaciones antiterroristas aumentaron un 56,3%.

Finalmente, los accidentes mortales en las carreteras italianas disminuyeron un 4,4% en comparación con el mismo período del año anterior.

En total, se registraron 41.315 accidentes de tráfico, lo que supone una disminución del 2,1% con respecto al mismo período de 2024, cuando se registraron 42.182.

Las personas fallecidas son 710 personas, lo que supone una disminución del 6,7% respecto a las 761 del año anterior (ANSA).