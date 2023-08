ROMA, 28 ago (Reuters) - La Cruz Roja de Italia pidió más esfuerzos internacionales contra el "caos" migratorio, en un contexto en el que el país se esfuerza por acoger a las personas llegadas del norte de África y los Balcanes.

En la isla de Lampedusa, la más sureña de Italia, desembarcaron más de 4.200 personas durante el fin de semana, según dijo a Reuters el jefe de la policía local, Emanuele Ricifari. Pese al "número récord", aseguró que las autoridades están controlando la situación.

En Trieste, cerca de la frontera con Eslovenia, el alcalde Roberto Dipiazza se mostró menos optimista al quejarse al diario Corriere della Sera de una "invasión de inmigrantes" sin precedentes.

"Me ocupo de los problemas relacionados con los inmigrantes desde los años 90, he visto de todo y más, pero no podía imaginar algo así. La ciudad está en emergencia", señaló.

Italia ha registrado más de 107.500 llegadas por mar en lo que va de año, frente a las cerca de 53.000 del mismo periodo del año pasado. Este repunte se debe en parte al alza del número de menores no acompañados que emprenden el peligroso viaje a Italia por mar. Más de 12.000 han llegado desde el 1 de enero.

En Lampedusa, los inmigrantes que llegan por mar son hacinados en un "punto caliente" con una capacidad oficial de unos cientos de plazas, antes de ser trasladados a la isla de Sicilia, más grande. Las agencias de noticias italianas dijeron el lunes que albergaba a casi 3.600 inmigrantes.

La Cruz Roja Italiana (CRI) se hizo cargo de la gestión del centro el 1 de junio, sustituyendo a una cooperativa que había sido criticada por no proporcionar una atención adecuada.

La presidenta de la CRI, Rosario Valastro, pidió en Facebook "una forma diferente de acogerlos (a los migrantes) y políticas migratorias diferentes". Asimismo, agregó que "espero que no solo Italia (...) sino toda la comunidad europea e internacional sea capaz de responder eficazmente y no ceder al caos".

