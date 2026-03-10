Italia: mattarella denuncia tendencia a romper el orden internacional

"Los protagonistas de los escenarios globales, con una gran y creciente influencia en la vida cotidiana de individuos y comunidades, son los actores tecnológicos y financieros. Ambos aspectos a menudo se fusionan. No se trata de fenómenos completamente nuevos", dijo Mattarella al recibir un máster honoris causa de la Universidad de Florencia.

"Lo que sí es nuevo es la pretensión de revocar los compromisos asumidos tras la Segunda Guerra Mundial para reorganizar las relaciones internacionales sobre la base de la igualdad entre los Estados. La pretensión, de hecho, es actuar al margen de las normas de los Estados y las organizaciones supranacionales, erosionando la soberanía de los primeros y el creciente papel positivo de las segundas", agregó el presidente italiano.

Recordó que quienes elaboraron la Constitución "demostraron ser capaces de mostrar a un pueblo devastado por la guerra, sufriente y desorientado, una visión de futuro, una sociedad abierta que construir juntos, compartiendo los derechos fundamentales, la libertad y el pluralismo institucional, promoviendo el bienestar basado en el trabajo y una economía libre orientada al bien común, la cooperación y la paz como objetivo de las relaciones internacionales".

En su discurso, Mattarella citó a Alexis de Tocqueville, quien en "La democracia en América", habló "de un futuro oscilante entre la libertad democrática y la tiranía cesariana, a la que la ciencia moderna del despotismo sugiere ese aspecto filantrópico, esas formas fraudulentamente representativas, esa temerosa tutela del individuo, que Tocqueville definió magistralmente, capturando su espíritu más profundo al concluir que había una tendencia a perpetuar la infancia del hombre".

"No permitamos que esto suceda, no permitamos que se produzca tal regresión", concluyó el presidente italiano.

