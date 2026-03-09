Italia: mattarella, "Las mujeres dieron mucho, pero equilibrio aún no es igual"

Lo afirmó el presidente italiano, Sergio Mattarella, en su discurso en el Palacio del Quirinal con motivo del "Día Internacional de la Mujer".

"Las mujeres siempre demostraron su papel protagónico y lo reafirmaron apoyando a la sociedad y la economía italianas durante los dolorosos años de las dos guerras mundiales, participando también activamente en la Liberación, como mensajeras partisanas, activistas y combatientes", agregó en la ceremonia, en la que también estuvieron presentes la primera ministra, Giorgia Meloni, el presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana, y la vicepresidenta del Senado, Licia Ronzulli.

"Celebrar hoy el Día Internacional de la Mujer significa reconocer la riqueza de la presencia y la contribución de las mujeres en la sociedad, y también reflexionar sobre el largo y desafiante camino que las mujeres italianas emprendieron para ganar espacios y derechos, para hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres afirmada en el artículo 3 de la Constitución", dijo Mattarella.

"Este año -agregó- la celebración tiene un significado especial: pronto se cumplirá el ochenta aniversario de la República, nacida el 2 de junio de 1946, cuando las mujeres italianas, llamadas a votar después de sus primeras elecciones municipales unos meses antes, que restauraron la democracia municipal, suprimida por la dictadura, dieron su decisiva contribución a la construcción de la nueva Italia".

"¡Cuántos recursos, cuántos talentos hemos perdido en el pasado! Las instituciones han dado y siguen dando ejemplo. Pero no se trata de figuras individuales de excelencia. El desafío concierne a millones de mujeres: trabajadoras, profesionales, madres. El camino solo estará completo cuando ya no se les pida a las mujeres que adopten modelos masculinos en diversas esferas de la sociedad para que se reconozcan su rol, sus habilidades y sus cualidades. Mientras esto no suceda, seguirá habiendo una pérdida de valores y oportunidades para la sociedad italiana en su conjunto", afirmó Mattarella.

El mandatario subrayó que "una sociedad que invierte en las mujeres no solo se vuelve más igualitaria, sino también más fuerte, más innovadora y más dinámica".

"Toda la evidencia indica que la economía crece con el empleo femenino y, con él, la calidad de vida en general.

Promover políticas que fomenten la inclusión, la formación y el liderazgo femenino, y apoyar la maternidad sin penalizaciones profesionales, son factores fundamentales para el futuro de nuestra Italia", concluyó. (ANSA).