Italia: Mattarella pide respetar a la Justicia

Si bien el jefe de Estado también preside nominalmente el CSM, este es un cargo meramente figurativo y no suele estar involucrado en sus actividades cotidianas.

El poder judicial se encuentra actualmente en el centro del debate político ante el referéndum del próximo mes sobre la reforma constitucional que impulsa el gobierno de Giorgia Meloni, que separa las carreras de jueces y fiscales para que ya no puedan alternar entre ellas.

La reforma también crea un tribunal superior para disciplinar a los miembros del poder judicial y cambia el sistema de elección de los magistrados del CSM, mediante un proceso de sorteo.

La asociación de magistrados ANM y los partidos de la oposición se oponen firmemente a la reforma, argumentando que debilitará al poder judicial y podría ser un paso hacia la supeditación de los fiscales al control del ejecutivo.

Se han producido varios enfrentamientos de alto voltaje entre el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni y miembros del poder judicial en el período previo al referéndum.

Este martes, la premier Meloni volvió a cargar contra la magistratura al denunciar que "una parte politizada" continúa "obstaculizando toda acción destinada a frenar la inmigración ilegal masiva".

En un video difundido en redes sociales, la jefa de Gobierno se refirió al caso de "un ciudadano argelino, en situación irregular en Italia, con 23 condenas a sus espaldas", para quien —dijo— algunos jueces no solo descartaron la expulsión, sino que además ordenaron al Ministerio del Interior indemnizarlo con 700 euros.

El miércoles, Mattarella destacó "la importancia constitucional del CSM" y, "sobre todo, la necesidad y la intención de reafirmar el respeto que debe cultivarse y demostrarse, en particular por parte de otras instituciones, hacia esta institución".

El jefe de Estado también enfatizó que este respeto debe ser recíproco. "Como presidente de la República, siento la necesidad de renovar firmemente el llamado al respeto mutuo en todo momento y bajo cualquier circunstancia, en interés de la República", declaró.

Mattarella añadió que era consciente de que su presencia en una reunión ordinaria del CSM era "inusual".

"Esto nunca había sucedido en once años (como presidente)", continuó. "Tomé esta decisión impulsado por la necesidad y el deseo de subrayar, una vez más, el valor de la importancia constitucional del CSM". (ANSA).