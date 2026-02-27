Italia: "Me sentí mal", dijo el conductor del tranvía de Milán

El accidente ocurrió con un tranvía de la línea número 9, en Viale Vittorio Veneto, en el barrio de Porta Venezia de Milán.

Una de las víctimas, un residente de Abbiategrasso de sesenta años, quedó atrapado bajo el tranvía. La otra víctima, de nacionalidad senegalesa, era pasajera y fue trasladada al hospital con código rojo, falleciendo posteriormente en el Hospital Niguarda.

"Un impacto devastador", lo describió el fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, quien investiga los cargos de homicidio involuntario y lesiones por negligencia.

Las cámaras de seguridad locales y los testimonios de los numerosos pasajeros a bordo del tranvía serán útiles para reconstruir los detalles exactos del accidente. Pero un video grabado por un conductor muestra claramente lo sucedido.

En el video amateur, que se ha hecho viral en redes sociales, el tranvía descarrila en una curva, se estrella contra un edificio y se vuelca. La única certeza, por el momento, es la altísima velocidad del tranvía.

En cuanto a la causa del accidente, se han realizado comprobaciones en un cambio de vía donde se cruzan dos vías, pero hasta el momento no se han identificado problemas técnicos.

La hipótesis más probable es que el conductor del tranvía, que inexplicablemente se saltó la última parada antes del accidente, se sintió mal. "Me sentí mal", habría contado el conductor a sus compañeros.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, estuvo en el lugar.

"Una tragedia. Es difícil profundizar en lo sucedido", declaró.

"Afortunadamente, era un momento en el que no había mucha gente presente; de lo contrario, la tragedia podría haber sido aún más grave. No parece ser un problema técnico del tranvía; está muy relacionado con el conductor", añadió Sala, explicando que el vehículo "es nuevo, el conductor tiene mucha experiencia y solo lleva una hora de servicio, por lo que no está haciendo horas extras".

ATM, la empresa que gestiona el transporte de Milán, se mostró consternada y "profundamente conmocionada por el gravísimo accidente" y aseguró a las autoridades judiciales que había puesto a disposición "toda la información y las herramientas útiles para la investigación". (ANSA).