Italia: Médicos cubanos para una región italiana

Así lo anunció el presidente de la Región, Francesco Roberti.

Molise, que lleva lidiando con el plan de recuperación del déficit sanitario desde 2007 y se encuentra bajo administración extraordinaria desde 2009, sigue siendo poco atractivo, incluso para los médicos jóvenes.

Esa emergencia está afectando la funcionalidad de los servicios hospitalarios y, en consecuencia, la capacidad de garantizar niveles esenciales de atención.

Los exámenes fallidos, las convocatorias a médicos jubilados y profesionales extranjeros, y los acuerdos con autoridades sanitarias y centros de fuera de la región consolidan la situación en la que se ha visto sumido el sistema de salud público regional durante años.

En 2019, el entonces comisario de Sanidad, Angelo Giustini, también propuso recurrir a médicos militares retirados para "superar este doloroso estancamiento en la gobernanza del Servicio Regional de Salud y el derecho de los ciudadanos a un acceso igualitario y universal".

"Sin médicos, no se puede brindar atención médica", declaró Roberti.

"El acuerdo con los médicos cubanos, basado en el modelo ya probado en Calabria, representa una idea concreta para garantizar la disponibilidad del número necesario de profesionales capaces de llegar a cada rincón de Molise".

Sin embargo, esta solución no ha sido bien recibida por el secretario nacional de Unione Generale del Lavoro (UGL) Salute, Gianluca Giuliano.

Se trata de "una solución provisional que no aborda los verdaderos problemas de la crisis de la salud pública".

"Es inaceptable", explicó, "que un país como Italia no invierta seriamente en su fuerza laboral interna, prefiriendo recurrir a soluciones improvisadas.

Necesitamos contratos estables, salarios adecuados, mejores condiciones laborales e incentivos concretos para frenar la fuga de médicos y enfermeros italianos al extranjero y al sector privado.

Precisamente por eso, el gobernador Roberti mira hacia el futuro y se centra en el papel de la Universidad de Molise.

Estamos formando a jóvenes médicos en especialidades que actualmente faltan en nuestros hospitales, y en los próximos cinco años, los residentes de Unimol podrán incorporarse, crecer profesionalmente y, al mismo tiempo, fortalecer el sistema sanitario de Molise.

Dieciocho años bajo el Plan de Recuperación y dieciséis bajo administración extraordinaria, por lo tanto, no ayudaron a abordar el déficit ni a sacar del atolladero al sistema sanitario regional.

Hemos heredado una planificación deficiente y una situación desastrosa -comentó Roberti- que debe abordarse.

Es incomprensible cómo, con la eliminación de las antiguas autoridades sanitarias locales y la introducción de una autoridad sanitaria única, los costos y, en consecuencia, la deuda han aumentado.

Para el gobernador, esta situación también se debe a un sistema que, en el pasado, apoyó el pensamiento de élite, sin considerar el futuro de las comunidades locales ni de las generaciones futuras.

El gobernador reiteró entonces la misión de la política: reducir los costos y los ingresos hospitalarios. (ANSA).