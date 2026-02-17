Italia: Meloni ataca a los jueces, "muchos politizados"

En un video difundido en redes sociales, la jefa de Gobierno se refirió al caso de "un ciudadano argelino, en situación irregular en Italia, con 23 condenas a sus espaldas", para quien —dijo— algunos jueces no solo descartaron la expulsión, sino que además ordenaron al Ministerio del Interior indemnizarlo con 700 euros.

La polémica resurgió en plena campaña por el referéndum sobre la reforma judicial y en una jornada marcada por un nuevo frente que involucra al ministro de Justicia, Carlo Nordio.

La controversia se desató luego de que trascendiera que los despachos del ministerio ya comenzaron a trabajar en los decretos reglamentarios, pese a que la reforma aún no ha sido aprobada: el referéndum del 22 y 23 de marzo definirá si entra en vigor o es rechazada.

"No hay nada listo ni definitivo", aclaró Nordio al comentar la información publicada por el diario Il Domani. "Se está trabajando en borradores preparatorios para no llegar desprevenidos en caso de que gane el 'Sí'", precisó.

Los decretos reglamentarios establecen cómo se aplican en la práctica las medidas aprobadas y, por lo general, se adoptan una vez que las leyes han sido sancionadas de manera definitiva.

La anticipación del Ministerio de Justicia provocó críticas de la oposición. "La de Nordio es una verdadera guerra contra los magistrados", afirmó el jefe del bloque de Alianza Verdes e Izquierda (AVS) en el Senado, Peppe De Cristofaro. Desde el Movimiento 5 Estrellas (M5S) acusaron al Ejecutivo de "arrogancia" y sostuvieron que todo indica que los decretos de la reforma constitucional "ya estarían escritos", dando por descontado un triunfo en las urnas que, según señalaron, "la realidad está desmintiendo".

También el viceprimer ministro Matteo Salvini marcó distancia, aunque no por los decretos, sino por el tono de la campaña. "Así como comenté las palabras de Gratteri, comento también las de Nordio. Evitemos adjetivos, ataques e insultos y discutamos el fondo de la cuestión", señaló.

El calendario elegido para avanzar con los decretos no es habitual, sobre todo en una materia tan sensible. Desde el Gobierno se había asegurado que las normas reglamentarias serían redactadas tras un diálogo con los magistrados, mayoritariamente contrarios a la reforma.

El subsecretario de la Presidencia del Consejo, Alfredo Mantovano, había reiterado semanas atrás —durante la apertura del año judicial en Nápoles— la "disposición al diálogo sobre las normas de aplicación", recordando que el intercambio había sido anticipado a la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) y garantizando que el Ejecutivo no pretendía presentar textos sin una discusión técnica con jueces y abogados.

En las últimas horas, Nordio volvió a mostrarse abierto al intercambio: "Sobre estos borradores el diálogo está completamente abierto y es deseable", afirmó el ministro, con el objetivo de alcanzar la mayor convergencia posible entre magistratura, abogacía y ámbito académico.

La otra polémica reciente giró en torno a la solicitud del listado de ciudadanos que financiaron el comité por el "No", cercano a la ANM. "Ya lo dije y lo repito: es un acto debido tras la solicitud de un parlamentario. No veo cuál es el problema con la transparencia", sostuvo Nordio.

Sin embargo, el Partido Democrático (PD) presentó una interpelación para que el ministro comparezca en la Cámara de Diputados durante la próxima sesión de control. El líder del M5S, Giuseppe Conte, afirmó que Nordio "no puede soltar a sus jefes de gabinete para intentar ensuciar a la ANM o a quienes apoyan el 'No'".

En paralelo, desde AVS, con el diputado Angelo Bonelli, se abrió un nuevo frente sobre los gastos de los grupos parlamentarios de Fratelli d'Italia en la campaña referendaria.

"Ahora gastan el dinero del grupo parlamentario y no del partido: una bofetada a las dificultades de los italianos", denunció Bonelli, en referencia a una investigación del semanario L'Espresso.

La réplica llegó del jefe de bloque de Hermanos de Italia en la Cámara, Galeazzo Bignami: "No me parece una gran investigación", respondió, asegurando que los gastos están debidamente detallados en los afiches electorales. (ANSA).