Italia: Meloni de regreso, en la agenda Kiev y Véneto

A una decena de días de esa cumbre en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y los aliados europeos, la primera ministra italiana espera las evoluciones del complicado proceso de paz y de las negociaciones sobre las garantías de seguridad para Kiev.

Un escenario incierto y delicado, a la luz del cual Meloni decidió en los últimos días cancelar su viaje al Indo-Pacífico, que la habría mantenido alejada de Roma desde el sábado por aproximadamente diez días, con visitas a Bangladesh, Singapur, Corea del Sur (país que estuvo en el centro de los ataques de Trump, quien habló de "una purga o una revolución"), Vietnam y Japón, en Osaka para Expo 2025 y en Tokio.

Las crisis internacionales, no solo la de Ucrania, sino también la de Gaza, deberían ser algunos de los temas que la presidenta del Consejo abordará en su primera aparición pública tras la pausa estival, el miércoles en la Reunión de Rímini.

Al día siguiente, presidirá el Consejo de Ministros: en el orden del día deberían estar solo los asuntos que vencen y la aprobación de la reforma del ministerio de Relaciones Exteriores, pero podría ser la ocasión para un intercambio dentro del gobierno tras semanas de polémicas y tensiones.

Recientemente, la irritación manifestada por el Elíseo hacia Palazzo Chigi y la Farnesina, tras las declaraciones del vicepresidente Matteo Salvini sobre el presidente francés, Emmanuel Macron, añadió más presión.

"La situación internacional es muy delicada y requiere sentido común y sangre fría", es la línea de la Liga: "Confiamos en que todos recuperen la serenidad necesaria, y que en París eviten perder más tiempo convocando a los embajadores de medio mundo".

El diario francés Le Monde subrayó que Meloni permaneció "en silencio sobre el asunto".

Al llamar la atención sobre el ministro, que ocupa un espacio a su derecha, corre el riesgo de dar la imagen de una coalición dividida y parecer dispuesta a defender al presidente francés.

Entre las situaciones delicadas que debe manejar la premier está también la del ministro de Salud, Orazio Schillaci (quien se esperaba en persona en la Reunión, pero solo envió un videomensaje), atacado por miembros de Fratellli d'Italia (FdI - hermanos de Italia) y la Liga por la revocación de las nominaciones del grupo técnico consultivo sobre vacunas.

En el trasfondo también hay las primeras tensiones en vista de la maniobra, con chispas entre la Liga y Forza Italia (FI) sobre posibles intervenciones en los bancos. Y en este clima de agitación estival para la centroderecha, se acerca el momento de las decisiones sobre los candidatos para las elecciones regionales.

Los nombres saldrán de una cumbre entre los líderes. Se prevé que esto ocurra a principios de septiembre, aunque no se descarta un rápido intercambio ya el jueves.

La clave es el Véneto.

La Liga impulsa a Alberto Stefani, pero si FdI decidiera ceder a otros la indicación del candidato "por razones de realpolitik", entonces "no sería más que un acto extraordinario de generosidad", subraya Luca De Carlo, coordinador veneciano del partido de Meloni.

Paralelamente, continúa la presión sobre Luca Zaia para que renuncie a la idea de postularse al Consejo Regional con una lista a su nombre, ingresando como cabeza de lista en la de la Liga.

Hay incertidumbre también sobre Puglia, donde además de Mauro D'Attis de FI se están evaluando diferentes soluciones, y sobre Campania, donde Nosotros Moderado (NM) propone a Mara Carfagna, en alternativa a Edmondo Cirielli, Giosy Romano y un perfil cívico como el de Gianfranco Nicoletti, rector de la Universidad Vanvitelli.

En Calabria, durante el fin de semana hubo reuniones sobre las listas en apoyo a Roberto Occhiuto, y FdI estaría considerando la posibilidad de presentar a algunos parlamentarios.

Finalmente, en Toscana se cerró la larga espera de Alessandro Tomasi, alcalde de Pistoia, de FdI: en las últimas horas se reunió la mesa de los partidos de la coalición que oficializó su candidatura. (ANSA).