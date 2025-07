Italia: Meloni en la tapa de Time

Escrito por Massimo Calabresi, director de la oficina en Washington de la histórica revista de noticias políticas y económicas, el artículo se basa en una conversación con la premier, el 4 de julio en el Palacio Chigi, y reconstruye la carrera política de la líder de Hermanos de Italia hasta los últimos tres años, en los que gobernó Italia y "emergió como una de las figuras más interesantes de Europa".

Respecto a su idea del nacionalismo, la primera ministra explica que "primero debemos defender quiénes somos, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra civilización". Su nacionalismo, añade, "es principalmente una forma de defendernos de una globalización que no ha funcionado".

Declara su intención de "reconstruir nuestra identidad, reconstruir nuestro orgullo, el orgullo de ser quienes somos...

cueste lo que cueste".

Según el informe, las habilidades de Meloni quedaron patentes en su última reunión en la Casa Blanca con Donald Trump, la cual Meloni preparó con una pila de fichas que detallaban su postura sobre todos los temas que podían tratarse, y superó la prueba pública con serenidad, enfatiza Calabresi.

"Soy Capricornio, dice la primera ministra. Digamos que estoy obsesionada con ciertas cosas".

El autor relata a continuación que, una vez que la prensa abandonó el Despacho Oval, cuando la reunión con Trump se centró en Ucrania, Meloni defendió apasionadamente a Zelenski y la necesidad de apoyar a Ucrania hasta el final. Trump escuchó y respondió, pero sin que el intercambio se tornara polémico, a la historia de Meloni: "l es un luchador, y yo soy una luchadora".

El informe también repasa etapas de la juventud de Meloni, con episodios de su vida familiar, que su hermana Arianna Meloni también comenta: sobre su padre, quien abandonó a la familia, afirma que "simplemente no le importábamos".

La nota relata el incendio que destruyó la casa donde vivían antes de mudarse a Garbatella. Ese incendio "le dio a Giorgia más coraje, la convirtió en quien es hoy", afirma su hermana.

"Quizás por eso", sonríe Giorgia Meloni en su entrevista con Time, "me uní al MSI, por la llama", en alusión al antiguo Movimiento Social Italiano, cuyo símbolo era ese.

A partir de ahí, comenzó una carrera que abarcó desde la prensa hasta llegar al gobierno. Como primera mujer al frente del gobierno, Meloni afirma que "tuvo que lidiar con estereotipos ridículos", pero rechaza los intentos del gobierno de abordar esta u otras formas de discriminación, a las que llama "cuotas".

Su llegada al Palazzo Chigi también fue recibida con escepticismo por el entonces presidente estadounidense Joe Biden. "Simplemente no creo que supiera de qué hablaba", afirma Meloni.

El informe también analiza las críticas a sus políticas en Italia. "Me han acusado de todo lo imaginable, desde la guerra en Ucrania hasta la muerte de personas en el Mediterráneo. Es simplemente porque no tienen argumentos", comenta la primera ministra: "No soy racista. No soy homófoba. Eso no es todo lo que dicen de mí". Y al final de la entrevista, se dirige a Calabresi: "¿Hay algo del fascismo que mi experiencia le recuerde o que se relacione con lo que hago en el gobierno?" (ANSA).