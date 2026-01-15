Italia: Meloni en Tokio para impulsar vínculos bilaterales

La delegación italiana fue recibida por la viceministra de Asuntos Exteriores de Japón, Arfiya Eri, y el embajador de Italia en Tokio, Gianluigi Benedetti.

La reunión con la premier japonesa está prevista para el viernes en la residencia oficial (Kantei).

El encuentro marcará un paso importante en la profundización de las relaciones bilaterales entre ambos países, que celebrarán 160 años de relaciones diplomáticas en 2026.

En un editorial conjunto publicado en los periódicos Corriere della Sera y Nikkei, Meloni y Takaichi destacaron la convergencia estratégica entre Roma y Tokio, que comparten "principios normativos e institucionales que nos permiten optar por fortalecer la cooperación bilateral y actuar juntos en el escenario global para defender un orden internacional libre, justo y abierto, en un contexto marcado por la inestabilidad".

Italia y Japón "están decididos a construir un futuro de seguridad, paz, prosperidad y estabilidad", agregan.

"Nuestra convergencia estratégica bilateral se refleja en nuestro compromiso de fortalecer la coordinación en importantes organizaciones multilaterales, desde el G7 hasta las Naciones Unidas, y de defender un orden internacional basado en normas compartidas y el Estado de derecho", sostienen las primeras ministras.

Meloni y Takaichi también recuerdan que ambos países iniciaron sus relaciones en 1866, cuando "el mundo entraba en una nueva era". Hoy, se enfrentan a "dinámicas que, aunque de formas diferentes, operan con la misma fuerza transformadora".

Para Meloni y Takaichi, "la revolución digital, la transición energética, la llegada de la inteligencia artificial, la competencia por los recursos estratégicos y la redefinición de las cadenas de valor globales están configurando un nuevo orden mundial".

El editorial también destaca el deseo de colaborar en regiones geopolíticas clave, como el Mediterráneo y el Indopacífico, así como la importancia de fortalecer cadenas de suministro resilientes y promover un comercio justo y competitivo.

La visión compartida de ambas naciones se extiende al Sur Global, incluida África, con estrategias de cooperación mutua y sostenible. Además, enfatizan que, con esto, "la seguridad económica adquiere una importancia cada vez mayor".

"Italia y Japón son grandes naciones creativas e innovadoras. Juntos, podemos convertirnos en protagonistas de un futuro de progreso compartido", concluyen.

El sábado, Meloni se reunirá en la Embajada de Italia en Tokio con altos ejecutivos de importantes empresas japonesas, con quienes intercambiará ideas sobre cómo impulsar nuevas alianzas industriales y aumentar la inversión en el país europeo, según informaron medios locales. (ANSA).