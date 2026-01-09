Italia: Meloni no cree en un ataque de EEUU a Groenlandia

Así dijo este viernes la premier italiana Giorgia Meloni en la tradicional conferencia de prensa de comienzos de año.

"Creo que la administración Trump, con sus métodos tan asertivos, está llamando la atención sobre la importancia estratégica de Groenlandia para sus intereses y su seguridad", consideró.

Para Meloni, Groenlandia está en "una zona en la que operan muchos actores extranjeros, y creo que el mensaje de Estados Unidos es que no aceptará una interferencia excesiva de actores extranjeros".

"Si esta eventualidad (un ataque estadounidense a Groenlandia) se produjera, la discutiríamos. Europa respondió rápidamente cuando aumentaron las tensiones. Creo que el debate no solo involucra a Europa, sino también a la OTAN", sostuvo.

"Creo que las implicaciones para la Alianza Atlántica son evidentes para todos, dado que esta eventualidad, que no considero realista, es irreal. Después de eso, Europa debe seguir trabajando dentro de la OTAN para lograr una mayor presencia de la OTAN en el Ártico. Esto es lo que está escrito en la declaración de los líderes europeos y en los documentos de la OTAN, y en lo que el gobierno italiano lleva tiempo trabajando", subrayó la premier italiana. (ANSA).