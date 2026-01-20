Italia: Meloni prepara la cumbre de la UE y considera la invitación a Davos

La primera ministra está reflexionando sobre la invitación que le hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, para que ella y otros líderes seleccionados por Washington formen parte del Consejo de Paz para Gaza.

Entre las hipótesis que se están considerando está también la posibilidad de asistir a la cumbre en Suiza, pero sin firmar de inmediato la carta fundacional de este organismo heterogéneo que, según los planes estadounidenses, construirá una paz duradera en Medio Oriente.

Estos escenarios también se discutieron en la reunión del gobierno, que formalmente se centró en el paquete de seguridad.

Después de su misión en Asia, la presidenta del Consejo de Ministros convocó a Palazzo Chigi para discutir con los viceprimeros ministros Matteo Salvini y Antonio Tajani, así como con los ministros competentes, empezando por el de Defensa, Guido Crosetto.

Sobre la mesa están, ante todo, las tensiones entre Estados Unidos y la UE respecto a Groenlandia, con los efectos consecuentes en el conflicto ucraniano y la junta para Gaza, justo antes de la llegada de Trump a Davos.

"He leído que Trump quiere imponer aranceles a los vinos franceses, mejor que a los vinos italianos", comentó Salvini de manera concisa, mientras Tajani, junto con sus aliados, predicó la necesidad de intentar "razonabilizar el problema".

Una desescalada en el eje transatlántico sigue siendo el objetivo de Meloni, que, como en los días anteriores, ha tenido contactos con varios colegas europeos, recibiendo, según explican sus asesores, el aplauso de jefes de Estado y de Gobierno que ven con buenos ojos su mediación entre la UE y Estados Unidos.

Palabras en este sentido han llegado también en estos días desde Berlín, en la víspera de la cumbre intergubernamental Italia-Alemania programada para el viernes en Roma.

La noche anterior, en Bruselas, el Consejo informal de la UE discutirá la postura a adoptar frente a los Estados Unidos, también respecto al Consejo de Paz para Gaza.

Quizás en esta óptica se valora en Palazzo Chigi la reserva con respecto a la firma de la carta fundacional.

Meloni comunicó desde hace tiempo que no asistiría al Foro Económico Mundial (WEF) en Suiza, aunque su nombre había sido incluido como "invitada" en una sesión de trabajo titulada "Las elecciones de Europa en un mundo competitivo".

Por ahora, se espera que participe en la transmisión que mañana por la noche en Rai1 celebrará los 30 años de "Porta a Porta".

Queda por ver si el jueves por la mañana estará en Davos para responder a la invitación de Trump a la cumbre al margen del WEF. Sería difícil, observan fuentes de la mayoría, no hacerlo ante la posibilidad de un cara a cara con el presidente estadounidense. Una especie de bilateral que la diplomacia italiana debería haber solicitado ya a la de Washington.

Uno de los principales nudos que se están considerando en estas horas es el hecho de que entre los elegidos para el Consejo también figura Vladimir Putin. Un problema político que crea incomodidad en los altos mandos del gobierno.

Dentro de Forza Italia observan con desconfianza la inclusión de Rusia y llaman a evaluar "con gran atención" la participación, una decisión "con implicaciones importantes a nivel internacional".

Por ahora, desde Palazzo Chigi no llegan comentarios explícitos, manteniendo una postura de equilibrio, con la intención de no añadir nuevas tensiones a una situación ya delicada.

Tampoco hay reacciones desde el Kremlin, que, comentando las declaraciones de Meloni y otros líderes europeos sobre la necesidad de abrir un diálogo con Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, envió un mensaje claro: "quien quiera hablar con nosotros de forma seria, que nos llame".

Mientras tanto, Meloni recibió los agradecimientos del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por el suministro de generadores destinados a apoyar la energía de Ucrania: "este equipo que proviene de Italia generará aproximadamente 100-150 megavatios". (ANSA).